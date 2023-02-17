Dünyanın ilk aydınlatılan caddesiydi... Şimdi ise enkazlarla kaplandı

Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay'da büyük bir yıkıma sebep oldu. "Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen ve merkez Antakya ilçesinde bulunan Kurtuluş Caddesi, meydana gelen 2 büyük depremle birlikte yerle bir olurken, yıkılmayan binalarda ise hasar oluştu.

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