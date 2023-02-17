Gaziliği reddetti deprem şehidi oldu

SON NÖBETİNE KALMIŞTI

FETHİYELİ sağlık memuru Muzaffer Kılınç, depreme Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yakalandı. Balıkesir'in Marmara ilçesine tayini çıktığı için eşyalarını toplayan Kılınç, arkadaşlarıyla vedalaşarak son kez nöbete kaldığı hastane ek binasında göçük altında kaldı.

10 GÜN SONRA BULUNDU

KILINÇ'IN cansız bedeni, depremden 10 gün sonra enkazdan çıkarıldı. Genç sağlıkçının, vatani görevini yaptığı sırada da PKK saldırısında yaralandığı, durumu kendisinden daha ağır olan askerleri görünce, "Onlar varken benim hakkım değil" diyerek gazilik unvanını reddettiği öğrenildi.

PKK SALDIRISINDA YARALANMIŞTI

KILINÇ, 2010 yılında Hakkari Şemdinli'de askerlik yaptığı sırada PKK baskınında yaralanmıştı. Çatışmada 12 silah arkadaşı şehit düşen Kılınç'a tedavi sırasında gazilik verilmek istendiği, ancak genç adamın daha ağır yaralıları görünce "Bu benim hakkım değil diyerek" gazilik mertebesini almak istemediği öğrenildi

ERDOĞAN CANKUŞ