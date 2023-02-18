51 kişiye mezar olmuştu! Furkan Apartmanı’nın ön inceleme raporu tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'yla ilgili incelemede ön rapor hazırlandı. Nizip ilçesinde bulunan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği 6 katlı aparmanla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dükkânın mülk sahipleri Faik Ö. ve Eyüp Ö. gözaltına alındı. Bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan ön raporda apartmanda kolon eksikliği belirlendi.

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, Faik Ö. ve Eyüp. Ö. ifadelerinde kendilerinin asla kolon kesmedikleri, 1990'lı yıllarda yapılan binayı sonradan aldıklarını, kolon kesildiyse bunu kiracılarının yapmış olabileceğini söyledi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlikçe "kasten adam öldürme" suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu.

Apartmanın alt katında en son büyük bir teknoloji mağazasının kiracı olduğu öğrenildi. Aynı işyerinde daha önce başka kiracıların da faaliyet gösterdiği belirtildi.

KOLONLAR KESİLDİ

Diğer taraftan Nurdağı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde yer alan 7 katlı İsmet Coşkun Apartmanı'nın da kolonlarının kesildiği iddia edildi. Binada 5 yakınını kaybeden Ahmet Yitmez isimli vatandaş, kolonların bina altında faaliyet gösteren spor salonu tarafından kesildiğini öne sürdü. Binada bulunan 73 kişiden 50'si enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Söz konusu binada kolon kesildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Binada yapılan incelemeler sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Hatay'da hasar tespit çalışmaları ve binalardan örnekler toplanmasında göze çarpan çarpıcı fotoğrafları paylaştı. Felakete davetiye çıkaran tesisat ihmalkârlıklarını ve kurnazlıklarını ortaya koyan Birpınar'ın Twitter adresinden paylaştığı görseller, tesisat çalışması adı altında binalara verilen zararları gözler önüne serdi.

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