Yıldırımlar yaratan milletin torunlarıyız

Tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Günlerdir, Kalbimiz atmaya utandı. Lokmalar ağzımızdan geçmedi.

Güzel insanlarımız, Canlarımız enkaz altındayken gözlerimizi kapatamadık.

Türkiye'nin 10 şehrini ve yakın coğrafyamızda Suriye başta olmak üzere Irak, Lübnan, Filistin, İsrail ile Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de etkileyen Kahramanmaraş merkezli büyük felaket karşısında Başkan Erdoğan önderliğinde Devlet tüm imkanlarıyla deprem bölgelerinde insanlarımızın yardımına koşuyor.

KANLA İRFANLA KURDUK

Kahraman ordumuzun Harbiye Marşı'nın dizeleri şöyledir:

Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız (torunlarıyız) Tufanları gösteren tarihlerin yadıyız (Hatırasıyız) Kanla irfanla kurduk Cumhuriyeti, Cehennemler kudursa, ölmez nigahbanıyız (Bekçisiyiz).

YILDIRIMLAR YARATAN MİLLETİN TORUNLARI olarak herkes CANLA BAŞLA çalışarak en hızlı refleksi verdi.

YENİDEN MİLLİ MÜCADELE VEREN AZİZ MİLLETİMİZ VE DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN.

Bu çok büyük felakette de BİRLİK OLDUK. ACIYI BİRLİKTE PAYLAŞTIK. Irk, din, dil, mezhep, cinsiyet farkı gözetmeksizin, birbiriyle kaynaşmış bir toplumun tasada da ortak olduğumuzu bir kez daha gösterdik. "Biz" olduğumuz zaman üstesinden gelemeyeceğimiz acı yok. Bu acı elbette kolay atlatılamaz. Tekrar eski günlerimize dönmek için sabırlı olacağız... Devletimiz ve milletimiz beraber bu felaketin yaralarını saracağız.

OLAYLARDAN DERS ALMAK

Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte de sık sık oluşacak depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız bir gerçektir. Deprem Bölgeleri Haritası'na göre, yurdumuzun yüzde 92'sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun yüzde 95'inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin yüzde 98'i ve barajlarımızın yüzde 93'ünün deprem bölgesinde bulunduğu bilinmektedir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, Allah birçok olayı ele alarak ders alınmasını emreder.

Yunus / 6. Ayet Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı her varlıkta, nice işaretler, deliller vardır.

Yusuf / 7. Ayet Yemin olsun ki, yaşadıklarında, gerçeği arayanlar ve sorup öğrenmek isteyenler için nice dersler ve ibretler vardır.

Ra'd / 3. Ayet O Allah ki, yeryüzünü enine boyuna yayıp genişletti, Doğrusu bütün bunlarda, sistemli düşünebilen kimseler için nice deliller, alınacak nice dersler vardır.

Ra'd / 4. Ayet Aklini kullanan kimseler için dersler ve ibretler vardır.

Nahl / 11. Ayet Şüphesiz ki sistemlice düşünen bir toplum için elbette tevhidi gösteren kesin bir delil vardır.

Nahl / 12. Ayet Sonra geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize O verdi. Bütün yıldızlar da O'nun emrine boyun eğmişlerdir.

Gerçekten bunda aklini kullanan bir toplum için nice ibretler, dersler vardır.

Nahl / 13. Ayet Elbette düşünüp öğüt alan bir toplum için büyük bir ibret ve ders vardır.

Nahl / 65. Ayet Elbette, gerçeğe kulak verecek bir toplum için açık bir işaret ve mühim bir ders vardır.

Rûm / 22. Ayet Bilgi sahibi olanlar için elbette kesin deliller vardır.

Rûm / 23. Ayet Hiç şüphe yok ki, gerçeğe kulak veren bir toplum için deliller ve ibretler vardır.

İÇ VE DIŞ SOYTARILAR

Evet. Acı ama gerçek. Milletimiz ve devletimiz yaraları sararken, uzun günlere ihtiyacımız bulunurken, birlik ve beraberliği bozmaya yönelik şarlatanları görmekteyiz. Sahada millet var, devlet var, kahramanlar var. Depremi kişisel ya da siyasi fırsatçılık arayanlar sürünüyor.

Gerçi, üç beş kalbi mühür bağlamış siyasi zihniyet ve sosyal medya soytarısının ismi üzerinden mesele ele alınmayacak kadar önemlidir.

Deprem gibi önemli bir meselede, soytarıların maskesini de düşürdü.

SONUÇ

HARBİYE marşımızdaki 'Kanla irfanla kurduk Cumhuriyeti, Cehennemler kudursa, ölmez nigahbanıyız (Bekçisiyiz)' dizilerinin derin anlamı var. Devlet ve millet zamana karşı yarışıyor, dıştan ve içten soytarılar da utanmıyor.

DIŞTAN VE İÇTEN HAİNLER KUDURSA DA, YILDIRIMLAR YARATAN MİLLETİN TORUNLARI TÜRKİYE'MİZİN YÜZYILINA SAHİP ÇIKACAKTIR...