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Son dakika: MEB duyurdu: Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?

Son dakika haberi...Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 ilde eğitime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bölgedeki okulların eğitime başlama tarihini açıkladı. Bakan Özer "10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. 1 kategoride 1 Mart'ta okullar açılacak. 3. kategoride ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar erteledik." dedi.

AA

20.02.2023, 12:11 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023, 12:30

Son dakika: MEB duyurdu: Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.

Bakan Özer, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, "(Deprem nedeniyle eğitime ara verilen illerde) Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacağız." diye konuştu.

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