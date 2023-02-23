Unutmadılar

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, dünya adeta Türkiye için seferber olmuş durumda. Dünyanın dört bir yanından gelen yardım ile depremin yaraları sarılırken, hız kesmeden devam eden yardımların, Türkiye'nin uzun yıllardır sürdürdüğü yardım diplomasisinden kaynaklandığı belirtiliyor. Yabancı basında analistlerin, iktidardaki AK Parti'nin yıllardır insani yardım ağırlıklı dış politikasıyla nüfuz ve küresel nüfuz kazandığını açıkladığı ifadeleri bulunurken ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price'ın 'Tıpkı Türkiye'nin geçmişte birçok ülkeye kendi insani kurtarma uzmanlarını göndermesi gibi Washington da Türkiye'ye yardım sağlamaya devam edecek' sözlerine de yer verildi.

TÜRKİYE'NİN CÖMERTLİĞİ

Birleşmiş Milletler'in Türkiye'deki koordinatörü Alvaro Rodriguez'in dünyaya Türkiye'nin mültecilere ev sahipliği yaptığını hatırlattığı şu sözleri de haberlerde yer aldı: "Dolayısıyla insanlar bunu hatırlamalı ve cömert olmalı. Çünkü Türkiye başkalarına cömert davrandı." Anadolu Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü olan Volkan Şeyşane, "Türkiye, devlet liderliğindeki insani diplomasinin en çarpıcı örneklerinden biri" dedi.

2002 YILINDA BAŞLADI

Resmi hükümet verilerine göre 2005'ten 2019'a kadar Türkiye'nin resmi acil ve insani yardım harcamalarının 178 milyon dolardan 7.5 milyar dolara çıktığını hatırlatan Katar merkezli Al Jazeera şu değerlendirmede bulundu: "Bu yaklaşım, AK Parti'nin 2002'de iktidara gelmesinin ardından gelişmeye başladı. 2011'de başlayan Arap Baharı'nın ardından yaşanan insani krizler arasında gelişti ve 2011'den itibaren Somali'ye yapılan büyük yardım teklifleriyle sağlamlaştı."

ETİYOPYA VE BRUNDİ

İtalya'daki Trieste Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü olan Federico Donelli "Beni en çok etkileyen Güney Afrika, Etiyopya gibi büyük bölgesel oyuncuların ve hatta Sudan, Burundi ve Somali gibi birçok iç sorunu olan ülkelerin derhal Türkiye'ye yardım ekipleri göndermesiydi" dedi. Bunun Türkiye'nin yıllardır izlediği dış politikanın bir sonucu olduğunu vurgulayan Donelli şu değerlendirmede bulundu; "Kaynak mevcudiyeti ve Ankara ile ilişkilerin türü ne olursa olsun, tüm Afrika ülkeleri Türkiye'ye yakınlıklarını hissettirmeye çalıştı. Bu tepki, Türkiye'nin uluslararası satranç tahtasındaki varlığını ve görünürlüğünü artırmak için insani diplomasi de dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanan bir dış politikanın sonucudur."

TIPKI 1950'DEKİ GİBİ

KORELİ çizer Myeong Minho,1950'deki savaş sırasında Güney Kore'ye yardıma gönderilen tugayın içerisinde yer alan Astsubay Süleyman Dilbirliği ve savaşta ailesini kaybeden minik Ayla'nın hikayesini anlatan filmden esinlenerek bir çalışma gerçekleştirdi. Minho çalışmasına merkez üssü Kahramanmaraş olan depremdeki arama kurtarma çalışmalarda görev alan Koreli ekipleri taşıdı.