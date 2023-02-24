Hemen şimdi yeni Türkiye!

Türkiye'de kentsel dönüşüm, afetlere hazırlık, afet yönetimi, imar planları yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluğu ile halkın bilinçlendirilmesi dâhil olmak üzere her açıdan yeniden bir inşa süreci başlıyor. Sistemik bir inşa sürecine girilirken, her alanda yapılandırılma olacak. Önceki akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık 7 saat süren bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye'yi yeniden inşa süreci ile ilgili atılması gereken adımlar konuşuldu. Sahada teşkilatların çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda "Türkiye'yi yeniden inşa ediyoruz" sloganı etrafında şekillenecek seçim çalışmaları da konuşuldu.

HATAY İÇİN ÖZGÜN PROJE

Bu kapsamda toplantıda Hatay için özellikle özgün bir çalışma yapılması planlandı. Şehrin kültürel yapısının korunacağı, asrın felaketinin Türkiye Yüzyılı dayanışması ve kararlığı ile yenileceği ifade edildi. Fay hatlarının yeşil alana döndürülmesi üzerinde durulurken, başta Hatay olmak üzere tüm illerde nüfusun demografinin değişmemesine önem veriliyor. Geri dönüş projeleri yapılması planlanırken, geri dönüş projesi kapsamında "iş yerim projesi" üzerinde çalışılıyor. "Hataylılar Hatay'a" sloganı ile depremde yıkılan evlerin güvenli şekilde yapılmaları, kültürel değerlere uygun şekilde projelendirilmesi üzerinde duruldu. Proje sürecinin şeffaf ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için koronavirüs dönemindekine benzer bir bilim kurulunun oluşturulmasının gündeme getirildiği öğrenildi.

"SIKI ÇALIŞIN HIZ KESMEYİN"

Büyük Türkiye'yi inşa sürecinin hemen başlatılmasını isteyen Başkan Erdoğan'ın bakanlara ve kurmaylarına talimat verdiği, başta deprem olmak üzere seçim konusunda da "Sıkı çalışın, hız kesmeyin, bu işi sonuna kadar takip edin ve bu işi bırakmayın" ifadelerini kullandığı kaydedildi. AK Parti kurmayları, 14 Mayıs tarihinde seçimlerin yapılmasını isteyen Başkan Erdoğan'ın depremzedeleri asla yalnız bırakmayacağı, sık sık bölge ziyaretlerinde bulunacağı, AK Parti teşkilatlarının da saha çalışmalarını hızlandıracağı bilgisini paylaştı. Deprem bölgelerinde teşkilatlar sahanın fotoğrafını çekti, vatandaşların talepleri alındı, şikayetlerine kulak verildi. Yeniden yapılanmanın sloganının da şekillendiği toplantıda "hemen şimdi" üzerine duruldu. "Türkiye için hemen şimdi", "Deprem illeri hemen şimdi", "Hatay hemen şimdi", "Kahramanmaraş hemen şimdi", "İstanbul hemen şimdi" şeklinde devam edeceği belirtildi.

DETAYLARIN YAKINDA PAYLAŞILMASI BEKLENİYOR

Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Türkiye'de zemin etütlerinin gözden geçirilmesi masaya yatırıldı. Bunun için gerekli teknolojinin hızlı bir şekilde kullanılması planlandı, mevzuat tıkanıklıklarının değiştirilmesi ele alındı. Bu doğrultuda "dirençli toplum, dirençli şehirler" sloganı işlenecek. Toplantıda ayrıca müteahhitler için özel bir akreditasyon belgesinin de gündeme geldiği belirtildi. "Müteahhit istedi, vatandaş istedi böyle yaptım" dönemi kapanacak. Önümüzdeki günlerde Başkan Erdoğan ile Çevre Bakanı Murat Kurum'un projelerin detaylarını paylaşmaları bekleniyor.

GÜRCİSTAN BAŞBAKANI GARİBAŞVİLİ'Yİ KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi Külliye'de kabul etti. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada, Başkanı Erdoğan ve Garibaşvili, merdivenlerde Türkiye ve Gürcistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.

FATMA GÖKSU