KADEM Kadın Destek Merkezleri deprem bölgesinde açıldı

Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu 7,7-7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 11 ili etkiledi. Devlet tüm kuruluşlarıyla afet bölgelerinde bulunurken, sivil toplum kuruluşları da yardım seferberliğine katıldı. Kadın ve Demokrasi Derneği de (KADEM) depremin ilk anından itibaren deprem bölgelerine çeşitli yardımlarda bulundu. Şimdi ise deprem bölgelerine KADEM Kadın Destek Merkezleri açtığı öğrenildi.

"PSİKOLOGLARIMIZ VE SOSYAL HİZMET UZMANLARIMIZ GÖREV YAPIYOR"

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Kadın Destek Merkezleri'nin Kahramanmaraş ve Adıyaman'da açıldığını ve faaliyete geçtiğini sosyal medyadan duyurdu. Gümrükçüoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Depremin ilk anından bu yana bölgeye yaptığımız çeşitli yardımlardan sonra bugün kadın ve çocuklar için Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Kadın Destek Merkezlerimizi faaliyete geçirdik.





Gelen sorular sebebiyle merkezlerimizin işleyişini burada da özetlemek istiyorum. Depremi yaşayan kadınların sosyal ve psikolojik açıdan destek görmesi için açtığımız Kadın Destek Merkezleri'nde psikologlarımız ve sosyal hizmet uzmanlarımız görev yapıyor" dedi.

ÇEŞİTLİ ATÖLYELER VAR

Gümrükçüoğlu açıklamanın devamında şunları belirtti: "Kadınların deprem sonrası yaşadığı travmaları atlatmasına ve rehabilite süreçlerine destek olurken, sosyal ve ekonomik kaynaklara erişimleri konusunda onlara yol gösteriyoruz. Uzmanlarımız ve gönüllülerimiz eşliğinde sosyal açıdan da birçok fayda sağlayacak yemek atölyeleri, el sanatları, örgü, kanaviçe gibi depremzede kadınları sağaltacak etkinliklerde de beraber olacağız."

KADEM, KADINLARA DESTEK OLMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Son olarak KADEM Kadın Destek Merkezleri'nin nerelerde olduğunun bilgisini aktaran Gümrükçüoğlu "Kadınları bir kahve eşliğinde yapacağımız sohbetler için Kahramanmaraş Avşar Kampüsü ve Adıyaman 4 Numaralı Çadırkent'teki merkezlerimize bekliyoruz. Depremden etkilenen tüm kadınlara destek olmaya ve yaralarımızı en kısa sürede sarmak için çalışmaya tüm gücümüzle devam" ifadelerini kullandı.