“15 yıldır kentsel dönüşüm diyoruz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve yaklaşık dört saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın gündemi asrın felaketi deprem ve bununla ilgili atılacak adımlar oldu. Toplantının ardından millete seslenen Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi: Kentsel dönüşüm kapsamında yaptığımız 3 milyon 300 bin konut önemlidir. Biz 15 yıldır kentsel dönüşüm dedik. Kentsel dönüşümün engellenmemesi için adeta yalvardık, kaybedilen her anın bizi büyük yıkımlara yaklaştırdığını söyledik. Muhalefet biz kentsel dönüşüme karşıyız dediler. Bununla ilgili çeşitli mitingler yaptılar. İstanbul başta olmak üzere ülkemizde 6,5 milyon yapının acilen dönüşmesi gerçeği karşımızda dururken siyasi hesaplar ve bireysel hırslarla süreci geciktirmenin vebali çok ağırdır.

"KARABAGLAR'I DÖNÜSTÜREMEZSİNİZ ÇÜNKÜ BÖYLE BİR DERDİNİZ YOK!"

"VATANDAŞLARIMA 6 Şubat acılarını bir daha yaşamak için eski ve eksikli binalarını kentsel dönüşüme sunmalarını rica ediyorum" diyen Başkan Erdoğan, İzmir'in Karabağlar semtinin de süratle kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Hadi bakalım Karabağları değiştirin, dönüştürün. Oranın aynı zamanda milletvekilisin. Büyükşehir belediye başkanına söyle, yapsın görelim, biz de alkışlayalım. Yapamazsınız, sizin öyle bir derdiniz yok. Aşkınız yok. Aynı şey Ankara için geçerli. İstanbul'da KİPTAŞ'ın kurucusu benim. Şimdi KİPTAŞ onlarda, yapın bir şey yahu, yapamazlar" dedi.

PROJELER HIZ KAZANACAK

Kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak için, uzun vadeli, sübvansiyonlu bir finans yönetimini önümüzdeki günlerde hayata geçiriyoruz. 110 bilim insanı ve uzmanımızla yaptığımız toplantıda konuyu enine boyuna değerlendirdik.

MİLLİ GELİRİMİZİ ARTIRDIK

Bütün kamu binalarında ne olursa olsun sismik izolatörleri yaygınlaştırmamız lazım. Türkiye 1999 depremini yaşadığında kişi başına milli gelirimiz 2 bin 800 dolardı. Şimdi 10 bin doları aştı. Bu neyle oldu, istikrar ve güvenle.

ŞARTLARA TESLİM OLMADIK

Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybına yol açan depremler sebebiyle bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. 46 bin 104 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Toplamda 35 bin kişi ile eşi benzeri bulunmamış bir arama kurtarma gücünü bir araya getirdik. 271 bin kamu görevlimiz ve gönüllümüz deprem bölgesinde vazife üstlendi. Ancak yıkım öylesine çok, yıkım alanı öylesine zorluydu ki yine de arzu ettiğimiz hıza ve etkinliğe ulaşamadık. Şartlara elbette teslim olmadık, kısa sürede düzeni sağladık.

ÖLENLERLE YÜREĞİMİZ DAĞLANDI

Hayatını kaybeden her bir insanla da yüreklerimiz dağlandı. Depremin yol açtığı yıkım geride kalanların hayatlarını da zorlaştırdı. Kullanılamayacak bina sayısı 230 bini buluyor. Evi hasarsız olan vatandaşlarımızın bir kısmı da evlerine giremiyor. 3 milyon 320 bin insanımız deprem bölgesinden tahliye edilerek diğer illere gitti. Bölgede kalan 1.5 milyona aşkın insanımız çadırlarda hayatını sürdürüyor. Yurtlarımızda 160 bine, otellerde 130 bine yakın depremzedeyi misafir ediyoruz.

2 AYA KADAR 100 BİN KONTEYNER

Çadırlarda barınmanın zorluğu ile diğer şehirlere giden insanlarımızın geri dönmek istediklerini bildiğimizi için konteyner kentlerin kuruluma hız verdik. Amacımız 2 aya kadar 100 bin konteyner kurmak.

DEPREMZEDENİN BORCU SİLİNİYOR

Esnafımız hasarsız işyerlerini açmaya fabrikalarımız çalışmaya başladı. Bugüne kadar 6 bin geçici ticarethane kurarak esnafımızın emrine verdik. Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarını, hayatını kaybedenlerin ise tüm borçlarını siliyoruz.

100 MİLYAR İLAVE KREDİ

KALKINMA ajanslarımızın tüm imkanlarını afet bölgesine aktararak projelerdeki deprem katkısını en üste çıkarıyoruz. Daha önce açıkladığımız 250 milyar liralık Kredi Destek Paketi'ne (KGD) 100 milyar lira daha ilave ettik. Çocuklarımızın eğitiminin aksamaması için de gayret gösteriyoruz. Çadır ve konteynerlerde kurduğumuz eğitim yuvalarında evlatlarımızı hem yeniden okula hazırlıyor hem de depremin ruhlarda açtığı yaraları gidermeye çalışıyoruz.

HANE BAŞI 10 BİN LİRA

ÇİFTÇİLERİMİZE yem ve gübre katkısına kadar her türlü kolaylığı gösteriyoruz. 1 milyon 61 binden fazla depremzedeye hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık. Evleri yıkılan depremzedelere 15 bin lira taşınma ödemesini başlattık. Kiraya çıkanlara 3 bin lira ile 5 bin lira yardım ediyoruz. Yakınları vefat edenlere de 100'er bin lira ödüyoruz.

TÜRKİYE İÇİN HEMEN ŞİMDİ!

"BİZİM tek gündemimiz depremdir. Deprem yaralarını sarmaktır. Ülkemizi ve şehirlerimizi afetlere hazırlamaktır" diyen Başkan Erdoğan, "Dikkat dağınıklığına tahammül yok. Türkiye için hemen şimdi diyoruz. Kahramanmaraş, Hatay, Malatya , Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ için hemen şimdi diyoruz" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ"

BAŞKAN Erdoğan, 10 Mart cuma günü Anayasa'nın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına yönelik kararı imzalayacağını söyledi. Erdoğan, depremden önce 14 Mayıs'ta yapılması belirlenen seçimlerin bir an önce aradan çıkartılması gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Seçim sürecinin bir an önce geride bırakılması şarttır. 10 Mart Cuma günü Anayasa'nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz" dedi.