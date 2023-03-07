Brunei Sultanı Ankara’da! Resmi törenle karşılandı

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Brunei Darüsselam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sultan Waddaulah, 6-9 Mart'ı kapsayan Türkiye ziyareti kapsamında bugün Ankara'da Başkan Erdoğan ile resmi görüşme gerçekleştirecek.

MUHTELİF ANLAŞMALAR DA İMZALANACAK

Türkiye-Brunei Darusselam ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınacağı görüşmelerde, işbirliğinin geliştirilmesi maksadıyla atılacak müşterek adımlar değerlendirilecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Ziyaret kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşmalar da imzalanacak.