Cumhur İttifakı’nın önceliği deprem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Görüşmede asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depreminden sonra bölgenin ayağa kaldırılması için Ulusal Risk Kalkanı Projesi ve yaklaşan seçimler ele alındı. Ayrıca iç ve dış siyasete ilişkin güncel konular masaya yatırıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme 1 saat 15dakika sürdü.

BÖLGEYİ BİRLİKTE ZİYARET ETTİLER

Başkan Erdoğan ve Bahçeli, son olarak 16 Şubat'ta yine Külliye'de bir araya gelmiş, 28 Şubat'ta da depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ile Malatya'nın Doğanşehir ilçelerini birlikte ziyaret etmişlerdi. Cumhur İttifakının birinci önceliği deprem. Bu kapsamda depremlerin ardından 11 ilde meydana gelen yıkım ve enkazın kaldırılması, depremzedelerin yaralarının sarılması, Ulusal Risk Kalkanı toplantısında ele alınan konular da iki liderin en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Depremzedelerin en kısa zamanda çadır kentlerden konteynerlere yerleştirilmesi için yapılan icraat değerlendirildi.

SEÇİM STRATEJİLERİ KONUŞULDU

Kabulde Başkan Erdoğan'ın talimatı ile kurulan Cumhur İttifakı seçim komisyonunun çalışmaları değerlendirildi. 14 Mayıs seçim sürecinde uygulanacak stratejileri de ele alan Başkan Erdoğan ve Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak açıklanmasının ardından gelişen süreçleri de değerlendirdi.

ŞEHİT ADALIOĞLU'NA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay deprem bölgesinde helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada pervanenin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

OKTAY, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Deprem bölgesinde fedakarca görev yaparken elim bir kaza sonucu şehit düşen Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'na Allah'tan rahmet ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

FATMA GÖKSU