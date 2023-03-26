Kılıçdaroğlu-HDP ittifakının arka planı

Kapalı kapılar ardında, HDPKK 'nın dolaylı desteği karşılığında ALTILI MASA'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hangi tavizleri aldığı, siyaset mahfillerinde tartışılıyor. Kılıçdaroğlu'nun gizli olarak özellikle HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde yer alan maddelerden bazılarına EVET dediği ancak açıkta farklı davrandıkları düşüncesi çok yaygın. Bilindiği gibi, 'Bu gök kubbe altında hiçbir şey gizli kalmaz.' Seçimlere kadar Kılıçdaroğlu ile HDPKK arasında varılan GİZLİ anlaşmalar sızmasa da, seçim sonrası muhakkak ortaya çıkacaktır. Saklasalar da, gizli görüşmeler sonrası içeriden ve dış ülkelerden yapılan açıklamaların satır aralarında Irak'tan Suriye'ye, Avrupa'dan yerel yönetimlerin geleceğine kadar, TÜRKİYE'NİN BEKA ile beraber kritik uzlaşmaların izleri görülüyor.

72 SAATTE GERİ DÖNDÜ

HDPKK'yı yakından takip ederek, sürekli analizler yapmakla tanınan stratejistlerle, KAPALI KAPILAR ARDINDA neler olduğunu YENİ ASIR OKURLARI için değerlendirdik.

Bilindiği gibi, ALTI ARTI HDP MASA'SINI Derin Amerika-Avrupa kurguladı.

Dağılacak noktalara geldiklerinde, verdikleri suflelerle raydan çıkmalarını engellediler. Hele hele, Meral Akşener masadan kalkmaya kalkınca üzerine öyle operasyonlar çektiler ki, 72 saat içinde geriye dönmek zorunda bıraktılar. Sonunda, 7 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI, HER PARTİYE EN AZ BİR BAKANLIK PAZARLIKLI, HDPKK DESTEKLİ KILIÇDAROĞLU KOALISYON'UNU SAHNEYE SÜRDÜLER. Kılıçdaroğlu koalisyonunda 17 Mart ile 22 Mart arasında baş döndüren manevralara, trajikomik oyunlara bakınca, 'Bunlardan ne köy olur, ne kasaba' dedirtecek gelişmeler yaşandı.

HDPKK STRATEJİSİ

HDPKK'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme işi uzun süredir devam etmiş gizli görüşmelerle gerçekleştiği biliniyor.

Kılıçdaroğlu'nun HDP'li Ahmet Türk'le yaptığı gizli görüşmeler.

CHP'li Milletvekili Prof. İbrahım Kaboğlu başkanlığında yapılan gizli anayasa çalışması. CHP Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan'ın Mardin'de yaptığı seri görüşmeler.

Terörden yargılanan Selahattin Demırtaş'ı ziyaret eden CHP'nin önemli isimleri.

Kılıçdaroğlu'nun Amerika gezisinde kaybolduğu 11 saat içinde FETÖ ve PKK'nın kripto adamlarıyla yaptığı görüşmeler.

Derin ABD ve Avrupa'dan KANDİL üzerinden HDP yönetimine gelen son talimatlar. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun HDPKK ile buluşması. Gizli anlaşmalar daha önceden yapıldığından, normal açıklama ile 'Hiç taviz verilmemiş' algısı oluşturacak cümleler devreye sokuldu. CHP ile HDP arasında kurgulanan TAKTİK, 'İyi Parti'yi ürkütmemek için görüşmeler de aşırı taleplerin sonraya saklanması...

Demokratik Anayasa örtüsü altında ortak açıklamalar yapılması olarak belirlendi.

GİZLİ GÖRÜŞME MASASI

CHP ile HDP, seçmen kitlesini korkutmamak ve onların da "kabul edebileceği" söylemlere yöneldiler. Zaten, 6'lı Masa'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde yer alan vaatleri arasında HDPKK'nın da onayladığı maddeler var.

1) Güçlü demokrasi, aynı zamanda yerinden ve yerelden yönetim anlayışını gerektirir.

Bu nedenle kuvvetler ayrılığının yerele doğru genişletildiği, yerel yönetimlere YETKİ VE KAYNAK DEVRİNİN güvence altına alındığı, yerel katılım mekanizmalarının işlediği GÜÇLÜ YEREL YÖNETİM VE YEREL DEMOKRASİYİ İNŞA ETMEK.

2) TÜM SİYASI DAVALARIN VE MAHKUMİYETLERİN sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılması.

3) Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Avrupa İşkenceyi Önleme ve İzleme Komitesi (CPT) olmak üzere tüm uluslararası kurumların hak ihlalleri, hukuk dışı cezaevleri koşulları, tecrit vb. ile ilgili kararlarına ve tavsiyelerine uyulması.

4) Kayyımlar rejimi anlayışına son verecek yasal düzenlemeler, bu rejimin yarattığı tahribatların giderilmesi ve kayyım mağdurlarının tüm haklarının iadesi.

5) Başta anadil hakkı olmak üzere tüm evrensel kimlik haklarının tanınması.

6) Savaş politikaları, silah ve çatışmalar yerini müzakereye bırakmak.

7) Komşularımız başta olmak üzere diğer ülkelerle savaş ve çatışmaya, askeri güç gösterisine dayalı, maceracı politikalardan uzaklaşmak.

8) Demokratik anayasa.

SONUÇ

ABD'nin CIA aparatı PKK-YPG'nin siyasi kolu HDP, Washington- Berlin-Kandil hattından gelen sufle doğrultusunda, Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını ilan etmiştir. DEMOKRATİK ANAYASA- DEMOKRATİK DÖNÜŞÜM örtüsü altında seçime gidiyorlar.

Kılıçdaroğlu ile HDPKK'nın taahhüt ettiği "Kürt Sorunu" net ve açık seçim sonrası ortaya çıkacak. Altılı Masa vatadaşlarımızı ürkütmeyecekler.

Meclis'e tahkimat yapacaklar, seçim bitince saçlar öne dökülecek. SEÇİM ÖNCESİ AZİZ MİLLETİMİZE KAPALI KAPILAR ARDINDA DÖNEN DOPAPLARI ANLATMAK VATAN GÖREVİMİZDİR.