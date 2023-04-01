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Haberler Gündem Doktor balıklar sel tehdidi altında

Doktor balıklar sel tehdidi altında

1.4.2023

Gazete

Doktor balıklar sel tehdidi altında
Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan ve sedef hastalığının dünyadaki tek doğal tedavi merkezi olduğu belirtilen Balıklı Kaplıca'nın ortasından geçen derede, karların erimesi ve yağmur nedeniyle sel ve su taşkınları yaşanıyor. Sel, deredeki doktor balıkların zarar görmesine neden oluyor. İşletmeci Fuat Ünsal, sel ve su taşkınlarının her yıl yaşandığını belirterek, "Çamurlu su balıkların bir kısmını öldürüyor. Bu durum turizmi de olumsuz etkiliyor" dedi. Dereye set yapılması gerektiğini belirten Ünsal "Dünyadaki tüm sedef ve egzama hastaları buraya geliyor. Bundan da her esnafımız faydalanıyor. Hastaların mutlu bir şekilde buralarda gün geçirmeleri için bu çamuru görmemeleri lazım" diye konuştu.
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