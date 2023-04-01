Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Recep Cengiz’den skandal itiraf

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından firari FETÖ'cüler büyük bir sevinç yaşarken, akıllara ise 7'li koalisyonun seçim vaatlerinden biri olarak sunduğu KHK ile görevlerinden ihraç edilenlerin tekrar görevlerine iadesi geldi.

"YAŞLARI UYGUNSA ALIRIZ"

7'li koalisyonda Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle daha önce yaptığı "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek" açıklamasının hafızalardaki yeri tazeyken, CHP liderinin danışmanı Recep Cengiz'den de benzer bir açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda yaptığı konuşmada, KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan hakim-savcı-asker ve bürokratların görevlerine iade edileceği itirafında bulundu. Cengiz, "Yaşları uygunsa tekrar göreve çağıracağız. Sadece adli ve savcılar değil, asker de bürokrasi de göreve dönecek" ifadelerini kullandı. KHK ile çeşitli yol ve yöntemlerle emekli edilerek bu bürokratların görevlerine son verildiği iddiasında bulunan Cengiz, "Bunlarla çalışacağız" dedi.

"KAVALA VE DEMİRTAŞ"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldığı bir televizyon programında skandal ifadeler kullanarak, FETÖ ve PKK mensuplarını devlet kurumlarından temizleyen KHK'ları kaldırılacaklarını söylemişti. Tanrıkulu, "KHK'lıların tüm hakları ilk 1 ayda iade edilecek. Kamuda görevlerine başlayacaklar" ifadelerini kullanmıştı. 7'li koalisyonun her fırsatta FETÖ ve PKK'lıları koruyup kollaması, kamuoyunda büyük tepki çekti. Öte yandan, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluk süreci ile ilgili, "Serbest kalmalarını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" demiş, bu ifadeleriyle ilgili sorulara ise, sözlerinin arkasında olduğu mesajını vermişti. Ayrıca daha önce de vadettiği gibi Gezi Parkı ve KHK tutuklularını da serbest bırakacağını belirtmişti.