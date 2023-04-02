HDP-Yeşil Sol Parti toplantısında Kılıçdaroğlu ruhu

14 Mayıs 2023 seçimlerine giderken bazı gerçekleri ortaya koyarsak gelecek yılların Türkiye YOL HARİTASINI daha net biçimde ortaya çıkararak stratejik analiz yapabilme şansı buluruz.

1) Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında Millet İttifakı'nı Derin Amerika-Avrupa kurgulamıştır.

2) CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları bir Atlantik İttifakı'dır.

3) HDP'nin arkasındaki bölücü terör örgütü PKK-YPG (SDG) Derin Amerika-CIA aparatıdır.

4) ABD istihbarat örgütü CIA ve Pentagon, PKKYPG'nin Kandil katillerini yönlendirmektedir.

5) ABD'nin CENTCOM isimli askeri organizasyonunun birinci görevi, Suriye'de PKK devletçiği kurmaktır.

BEBEK KATİLİNİN İTİRAFI

Bu gerçekler ışığında, son bir hafta içinde iki gelişmenin arka planına odaklanalım.

CIA-Pentagon'un aparatı PKK'nın KANDİL'deki bebek katili Sabri Ok, 14 Mayıs 2023 seçimlerine yönelik Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7'li koalisyonuna desteğini itiraf etti. Bebek katili Ok, "Uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selam gönderdiler" diyerek küresel çetenin kendilerini desteklediklerini itiraf etti. Yukarıda açıkladığımız gerçeklerin 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci maddelerini bebek katili Ok itiraf etti. Bilindiği gibi, PKK'nın siyasi kolu HDP, Eş Genel Başkanları Pervin Buldan-Mithat Sancar'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını açıklamıştı. Bebek katili Ok da, HDP'nin bu kararı CIA-Pentagon talimatları doğrultusunda aldıklarını açıklarken, bir diğer bebek katili Bese Hozat da, terör eylemlerini seçimlere kadar durdurduklarını açıkladı.

ÇOK DİLLİ ANAYASA PLANI

Anayasa Mahkemesi'ndeki kapatma davası gölgesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) yerine 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde yarışı yürütecek olan Yeşiller ve Sol (Yeşil Sol Parti)kampanyasını ne tesadüf ki HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan başlattı. CIA-Pentagon tarafından dikte ettirildiği anlaşılan GÖLGE HDP YEŞİL SOL PARTİ kampanyasını AMERİKANIN SESI VOA KÜSTAH VE REZİL bir başlıkla verdi: Kürt Sorunu Çözümü Vaadi: "Çok Dilli Yeni Anayasa"

HİÇBİRİ TESADÜF DEĞİL

Yeşil Sol Parti ve HDP, 14 Mayıs süreci için öne çıkaracağı başlıkları içeren seçim bildirgesini HDP'nin eşbaşkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar açıkladı. (GÖLGE HDP) YEŞİL SOL PARTİ VE CHP'NİN İKİZ RUH TAŞIDIĞINI GÖSTEREN MADDELERE BAKALIM. Yeşil Sol Parti seçim bildirgesinde, "ÇOK KİMLİKLİ, ÇOK DİLLİ ANAYASA ,YEREL YÖNETİMLERE YETKİ VE KAYNAK DEVRİ, DIŞ POLİTİKADA KOMŞULARLA SAVAŞ YERİNE BARIŞ lafları yer alıyor. NE TESADÜF! Kemal Kılıçdaroğlu, HDPKK ile başbaşa yaptığı görüşmeden sonra ne demişti? DEMOKRATİK ANAYASADEMOKRATİK DÖNÜŞÜM YEREL YÖNETİMLERE MALİ ÖZERKLİK. Bu maddelere bakınca, CHP-HDP-YEŞIL SOL PARTİ'NİN RUH İKİZİ olduklarını anlıyoruz. Çok dilli Anayasa'yı manşete çeken kimler? Tesadüf değil. Amerika'nın Sesi VOA. Talimatların Washington'dan çıktığını bunlardan daha net ve açık hiçbir şey anlatamaz.

IRAK-SURİYE TEZKERELERİ

EVET. IRAK VE SURİYE TEZKERELERİ GELİNCE,

CHP-KEMAL KILIÇDAROĞLU NE YAPACAK? sorusu akıllarda dolaşıyor. (Gölge HDP) Yeşil Sol Parti küstah düşüncesini açıkladı: "Türkiye'nin Kürt sorununu bahane ederek Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonlara son vereceğiz.

Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız" VELEV Kİ, DERİN AMERİKA'NIN KURGULADIĞI MİLLET İTTİFAKI-KEMAL KILIÇDAROĞLU KAZANDI. Irak ve Suriye tezkereleri gelince ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları, TÜRK ORDUSUNU YEŞİL SOL PARTİ DESTEĞİ KARŞILIĞINDA IRAK-SURİYE'DEN ÇEKEBİLECEKLER Mİ? DERİN ABD'NİN, KUZEY SURİYE'DE PKK DEVLETÇİĞİ KURMASININ ÖNÜ AÇILACAK. AZİZ MİLLETİMİZ BUNA ASLA İZİN VERMEZ. VELEV Kİ IKTIDAR OLDULAR. KEMAL KILIÇDAROĞLU-MİLLET İTİFAKI TÜRK ORDUSU'NU IRAK VE SURİYE'DEN ÇEKİNCE AMERIKA BAYRAM YAPAR, BAYRAM.... UNUTMAYALIM.

Amerikan Genel Kurmay Başkanı Willey, geçen haftalarda Suriye'ye gizlice gelmiş, PKK-YPG (SDG) aparatları ile konuşmuştu. Ardından CENTCOM KOMUTANI KUZEY SURİYE'DE PKK-YPG aparatları ile buluştu. ABD silah yardımını sürdürüyor. Son bir rezalet yaşandı. Amerika'nın PKK'ya verdiği helikopterler düştü.

SONUÇ

SURİYE'DE PKK DEVLETÇİĞİ KURULMASI DEMEK, İNGİLİZ EMPERYALİSTLERİ'NİN YÜZ YIL ÖNCE KÜRTLERİ BİLEREK DÖRT ÜLKEYE BÖLME PLANI'NIN YÜZ YIL SONRA AMERİKA TARAFINDAN GERÇEKLEŞMESİ DEMEKTİR. BUNDAN SONRA, IRAK VE SURİYE'DEKI ABD GARNİZON DEVLETÇİKLERİNİN HEDEFİ TÜRKİYE VE İRAN OLACAKTIR.

Bilindiği gibi, 2015 yılında yapılan seçimlerden sonra ABD-KANDİL-PKK (HDP) HENDEKÇUKUR PLANLARIYLA TÜRKİYE'NİN İLÇELERİNİ İŞGAL ETMEYE KALKIŞMIŞLARDI. CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN- TÜRK ORDUSU DERİN AMERİKA'NIN SİNSİ PLANLARI'NI PAÇAVRAYA ÇEVİRMİŞTİ.

AZİZ MİLLETİMİZ,14 MAYIS'TA YİNE DERİN ABD-KANDİL-PKK-HDPYEŞİL SOL PARTİ APARATLARINI PAÇAVRAYA ÇEVİRECEKTİR.