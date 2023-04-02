Son dakika: Bağcılar’da toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün Cumhur İttifakı ile bir yola çıktık. Bu yolculuğu 14 Mayıs'ta sizler çok farklı bir şekilde şahlanışa çevireceksiniz. 40 gün içerisinde birileri seccadenin üzerine ayakkabılarıyla basabilir. Onlara göre meşrudur. Yapabilirler. Talimatı Pensilvanya'dan alıyorlar.

Dün Elazığ'da, önceki gün Gaziantep ve Kilis'i ziyaret ettik. Daha önce Hatay ve Kahramanmaraş'taydık. Gittiğimiz her yerde milletimizin dayanışma ruhuna bizzat şahitlik ediyoruz. Milletimiz oruçla, Kur'an'la bu mübarek günleri idrak ederken, deprem bölgesindeki kardeşlerini de asla unutmuyor.

Pek çok kuruluş sahada mağdurlara destek olyor. Belediyelerimiz barınmadan gıdaya geniş bir alanda örnek işlere imza atıyor.

Deprem bölgesinde 67 bin 50 konut ve köy evininyapım sürecini başlattık. Toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz.

Amacımız bir yıl içinde 319 bin konutu hak sahiplerine teslim etmektir. Toplamda teslim edeceğimiz konut sayısı 650 bini geçecektir. Tüm şehirlerimizi eski görkemine kavuşturuncaya kadar durmayacağız.

Kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vereceğiz.

Hanımefendi çıkmış bizim Hatay'da yaptığımız hastanelerle dalga geçiyor. Önce gel Çam ve Sakura'yı gör. Önce gel Ankara'daki şehir hastanesini gör. Hiç gezdin mi oraları? Allah düşürmesin ama eksikliğini de vermesin."