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Haberler Gündem Son dakika... AFAD duyurdu! 6 ilimiz daha afet bölgesi ilan edildi

Son dakika... AFAD duyurdu! 6 ilimiz daha afet bölgesi ilan edildi

Son dakika haberi... AFAD yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketinde yıkım ve can kayıpları yaşanması üzerine, 11ilin ve Sivas'ın Gürün ilçesi haricinde, depremden etkilenen Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerinin de genel hayata etkili afet bölgesi kabul edildiğini açıkladı.

03.04.2023, 15:48

Son dakika... AFAD duyurdu! 6 ilimiz daha afet bölgesi ilan edildi

Son dakika haberi... AFAD yaptığı açıklamada, 6.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine, 11ilin ve Sivas'ın Gürün ilçesi haricinde, depremden etkilenen Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerinin de genel hayata etkili afet bölgesi kabul edildiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine, 11 ilimiz ve Sivas ili Gürün ilçemiz Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak kabul edilmiştir.

Söz konusu depremler 11 ilimiz dışındaki bazı illerimizi de etkilemiş olup, hasar tespit çalışmaları neticesinde; Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerimizde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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