Kılıçdaroğlu’nun görmediği seccadeyi görenler varmış

CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte seccade üzerinde ayakkabılarıyla basarak görüntü vermelerinin yankısı devam ediyor. İstanbul Platformu adına eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun düzenlemiş olduğu iftar programına katılan Kılıçdaroğlu, programın ardından CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İKİNCİ FOTOĞRAF ÇIKTI

Görüşmenin yapıldığı yönetim odasında serili bulunan seccadelerin üzerinde ayakkabılarıyla poz veren Kılıçdaroğlu, aldığı tepkiler sonrasında 'üzgünüm' demekle yetindi, özür bile dilemedi

DİKKAT EDİP KALDIRDILAR

Açıklamasında seccadeyi görmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun kendini temize çıkarmak adına yaptığı bu savunma sonrası ortaya çıkan yeni bir fotoğraf karesi CHP liderini yalanlar nitelikteydi. CHP İstanbul 2. Bölge Aday Adayı Avukat Ali Acar, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak bir paylaşımda bulundu. Fotoğraf karesinde Kılıçdaroğlu'nun yine seccadeye ayakkabıyla bastığı görüldü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşme yaptığı ofiste aynı gün, iftarı düzenleyen eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun da görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.

Görüşmesini tamamlayan Müfüoğlu, yanındakilerle birlikte, hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafın sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine önemli bir ayrıntı da ortaya çıkmış oldu. Aynı odada ayakkabılarıyla görüntü veren Müftüoğlu'nun, bastığı yerde seccadeler yoktu. Müftüoğlu ve ekibinin seccadeye hassasiyet gösterip yerden kaldırmış olması gözlerden kaçmadı. Akıllara ise, Kılıçdaroğlu'nun 'görmedim' savunması geldi. Vatandaşlar, "Demek ki görmek isteyen, hassasiyet duyan yerdeki seccadeyi görüyormuş" yorumlarında bulundu.