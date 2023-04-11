Türkiye Yüzyılı’nın sembolü: TCG Anadolu

Dünyanın ilk, silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Tuzla Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törende, Yeni MİLGEM Fırkateynleri için 'Sac Kesme Töreni' de yapıldı.

Törene Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDAPar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı. Törende konuşan Erdoğan, ihale süreci devam eden projelerle birlikte savunma sanayi bütçesinin 75 milyar dolara yükselttiklerini vurguladı.



'BUNU DA BAŞARACAĞIZ'

Erdoğan, "Bu bizim için yeterli değil. İnşallah ikinci etabımız bu uçak gemimizin tamını inşa etmek, onun da görüşmelerini birçok ülkeyle yaptık, yapıyoruz. Bunu da başaracağız. Bu gemiyi, Türkiye Yüzyılı'nda bölgesinde lider ve dünyada söz sahibi ülke konumumuzu perçinleyecek bir sembol olarak görüyoruz. Mavi Vatan'a kazandıracağımız MİLGEM istif sınıfı 3 yeni fırkateynimizin sac kesimini de gerçekleştiriyoruz" dedi.

"KENDİ ALANINDA BİR İLK"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Hizmete aldığımız TCG Anadolu en büyük ve en ağır helikopterler ile insansız hava araçlarının iniş kalkış yapabileceği kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisidir. Bir başka ifadeyle TCG Anadolu dünyanın ilk SİHA gemisidir. Bu gemimize Bayraktar TB3 SİHA, Kızıl Elma İnsansız Savaş Uçağı ve Hürjet Hafif Taarruz uçağımız iniş kalkış yapabilecek. Ayrıca taşıdığı tanklar ve zırhlı amfibi hücum araçları sayesinde bu gemimiz gerektiğinde dünyanın her köşesinde askeri ve insani operasyon yürütebilmemize imkan sağlayacak özelliklere sahip" dedi. Başkan Erdoğan, "Yerli ve milli savunma sanayiindeki dik duruşumuz ve kararlılığımız sayesinde dışa bağımlılığımızı azaltmada oldukça iyi seviyeye geldik. Yerlilik oranımızı göreve geldiğimizde yüzde 20'ydi. Ama şimdi yüzde 80'e çıkarmamız, önemi itibariyle gelecekte çok daha iyi anlaşılacak tarihi bir başarıdır" dedi.

"ÇOK İYİ SEVİYELERE GELDİK"

Erdoğan, "Türk Savunma Sanayi bugün tasarımdan geliştirmeye, araştırma geliştirmeden, inovasyona ve seri üretime kadar her konuda güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyeye ulaşmıştır. Artık sadece araçta yokuz, şimdi mühimmatta varız, her çeşidinde varız" ifadelerini kullandı.

MÜHİMMATLARA TALEP VAR

Yurt içi, yurt dışı mühimmatta talepler olduğunu söyleyen Erdoğan, "Mevcut projelere devam ederken teknolojik ilerlemelerin izini sürerken, geleceğin muhabere ortamına da hazırlanıyoruz. Güvenlik güçlerimizin yurt içi ve yurt dışı harekatlarda başarıyla kullandığı savunma sanayi ürünlerimizin dost ülkelerin envanterlerinde yerlerini almasından da memnuniyet duyuyoruz" dedi.

'YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK İŞ VAR'

Erdoğan, "Karada, havada, denizde, siber alanda güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak karşılamak için daha çok çalışacağız. Uçağı, helikopteri, SİHA'sı, gemisi, zırhlı aracıyla, hava savunma sistemi, füze ve mühimmatıyla elektronik harp ve radar sistemleriyle, lazer ve elektromanyetik silahlarıyla hiçbir boşluk bırakmadan her alanda ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkarana kadar durmayacak, duraksamayacağız. Geldiğimiz seviye elbette önemlidir ama hala ülkemize karşı sergilenen gizli açık ambargoları aşmak için yapmamız gereken pek çok iş vardır. Mavi Vatan'ın güvenliği, içinde bulunduğumuz şu kritik süreçte çok daha önem kazanmıştır. Ülkemizin daha güçlü ve caydırıcı bir donanmaya sahip olması için yürüttüğümüz çalışmaların gerisinde işte bu ihtiyaç vardır" dedi.

YENİ MÜJDELER

Başkan Erdoğan, "Ülkemizin ikinci büyük gemisi olacak, denizde ikmal, muharebe destek gemimiz Derya, Piri Reis denizaltımız, istif sınıfı ilk fırkateynimiz İstanbul yine bu yıl içinde inşallah hizmete girecek" dedi.

"SİRKECİ'YE ÇEKECEĞİZ GELİN ZİYARET EDİN"

Başkan Erdoğan, "Şu anda milletime buradan ayrıca bir haberi de duyurmak istiyorum. TCG Anadolu'yu buradan Sirkeci'ye çekeceğiz ve Sirkeci'de TCG Anadolu Gemimizi halkımıza açacağız. İstiyoruz ki halkımız gelsin, TCG Anadolu Gemimizi gezsin, dolaşsın, sadece biz gururlanmayalım. Milletçe de TCG Anadolu'yla da gururlanma imkanını halkımıza verelim" dedi.