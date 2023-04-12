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Haberler Gündem DSP’yi sarsan ölüm

DSP’yi sarsan ölüm

12.4.2023

Gazete

DSP’yi sarsan ölüm
Demokratik Sol Parti (DSP) acı bir haberle sarsıldı. DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge hayatını kaybetti. İstanbul'da bir alışveriş merkezinde ailesi ile birlikte alışveriş yaptıktan sonra aracına tek olarak dönen Ahmet Murat Özbilge'den bir süre haber alamayan ailesi aracın yanına gitti. Yarı baygın halde Özbilge'yi görüp kilidi açamayan aile, itfaiye ve polise haber verdi. Aracın kapısının açılmasının ardından sağlık ekipleri Özbilge'nin vefat ettiğini ailesine bildirildi. 63 yaşındaki Ahmet Murat Özbilge'nin kalp krizi geçirdiği düşünülüyor.
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