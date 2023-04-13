YSK onay verdi! İşte seçimlerde kullanılacak oy pusulası

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi, YSK ve Yargıtay İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Tolga Öztürk, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçmenlere sunulacak oy pusulasının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından onaylandığını duyurdu. İYİ Parti YSK üyesi Tolga Öztürk, Twitter hesabından oy pusulalarını paylaştı.





YSK'nın 1 Nisan'da çektiği kuraya uygun olarak oy pusulasında çerçevede soldan sağa Başkan Erdoğan ilk sırada, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ikinci sırada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üçüncü sırada, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan dördüncü sırada pusulada yer alacak.