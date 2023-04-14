Bay Bay Kemal’e kırmızı destek

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesiyle birlikte yurt dışına kaçan firari FETÖ'cüler Emre Uslu, Hakan Şükür, Adem Yavuz Arslan ile birlikte Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı teröristlerden ard arda destek mesajları geliyor. Teröristlerin attığı bu mesajlar vatandaşlar tarafından büyük tepki çekerken, muhatapları olan başta Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener olmak üzere muhalefet liderlerinin cevap verememesi dikkat çekiyor.

MUHALEFETİ SAVUNDULAR

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı resmiyet kazandıktan sonra ilk destek mesajı terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden birisi olan Murat Karayılan'dan geldi. Karayılan verdiği demeçte, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, sadece Cumhurbaşkanının değil, sistemin de değişeceğini söyledi. Meral Akşener'in yarattığı kriz süreci için Altılı Masa'ya operasyon çekildiğini öne süren elebaşı Karayılan, "Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir" dedi. Karayılan, terörist başı Öcalan'a özgürlük istemeyi de ihmal etmedi.

TEK TEK MESAJ VERDİLER

Yapılacak seçimlerin sadece cumhurbaşkanlığı seçimleri olmadığını vurgulayan terör örgütü ele başlarından Cemil Bayık ise; Cumhur İttifakı'nın muhakkak kaybetmesi gerektiğini belirterek Millet İttifakı'nı desteklediklerini açıkladı. PKK'nın ele başlarından Duran Kalkan da, destek veren isimler arasında yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun tutumunu takdir ettiğini dile getiren terörist Kalkan, "Umut veriyor" ifadesini kullandı.

HER GÜN YENİ DESTEK MESAJI

Kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde yöneticisi Remzi Kartal, terör örgütünün kanalına verdiği röportajda, destek çağrısında bulundu. PKK'lı Kartal, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri tarihsel fırsatta istediğimiz gelişmeyi yaratmak, yeni bir miladi yaratmak için önemli fırsattır" sözlerini sarf etti. Bu isimlerin yanında kırmız listede yer alan PKK'lı Mustafa Karasu, Hülya Oran, Sabri Ok, Mihraç Ural gibi hain teröristler de açıkça destek mesajları yayınladı. Kılıçdaroğlu'na destek veren son isim ise yine kırmızı listedeki PKK'lı Helin Ümit oldu.

ERDOĞAN'DAN KORKUYORLAR

Umudunu Millet İttifakı'na bağlayan terör örgütü üyesi, "Bölge açısından Cumhur İttifakı çok büyük tehlikedir, tehdittir. Bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Burada küçük hesap yapmamak lazım" ifadeleriyle Başkan Erdoğan'ın terörle mücadeledeki başarısından rahatsız olduğunu belli ederek Millet İttifakı'nı övdü. Öte yandan, yurt dışına kaçan firari FETÖ'cülerin de sosyal medya hesaplarından her gün Kılıçdaroğlu'nu öven paylaşımlar yapması dikkat çekiyor.