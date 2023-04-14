Deprem evleri teslim edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkanın Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Depremden 15 gün sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ vasıtasıyla kalıcı konutların yapımı ile ilgili ilk kazmayı vurduklarını hatırlatan Erdoğan, "Amacımız 319 binini bir yıl içinde teslim edecek şekilde 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normal hayatlarına döndürmektir. Evlerle birlikte iş yerlerini de ihmal etmiyoruz. İlk etapta küçük sanayi sitelerinde 6 bin iş yeri yaparak esnaf ve sanatkarlarımıza vereceğiz" dedi.

KISA ZAMANDA BİTİRİLECEK

Malatya'daki hak sakipleri için 70 bin konut ve 25 bin 300 köy evi inşa etmeyi planladıklarını belirten Erdoğan, "Yeni konutlarımızı zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek şekilde yapacağız. Yerinde dönüşecek konutlarımızı da aynı anlayışla ihya edeceğiz. Şehirleri ayağa kaldıracağız" dedi. Erdoğan, "Bölge genelinde bugüne kadar ihalesini yaptığımız 94 bin konut ve köy evinden yaklaşık 43 bininin temelini attık. Bunlardan Malatya'da inşa edeceğimiz 6 bin 700'ünün temelini de bugün sizlerle beraber atarak ya Allah bismillah diyoruz. Temelini attığımız Battal Gazi'deki 2 bin 480 konutun, Doğan Şehir'deki 952 konutun ve 161 köy evinin inşallah fazla uzatmadan kısa zamanda yapacağız" diye konuştu.

BAYRAMDA DA TESLİM VAR

Yazıhan'da 157 konutun, Akçadağ'da 228 köy evinin hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Bugün Malatya'da ayrıca Pötürge, Yeşilyurt ve Battal Gazi'de daha önceki depremden dolayı hak sahibi olan bin 692 kardeşimizin konutunun ve köy evinin anahtarlarını teslim edeceğiz. Bu konutlarımızın ve köy evlerimizin de vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah 6 Şubat depremleri için inşasına başladığımız köy evlerinden bir kısmını Ramazan Bayramı'nda teslim edeceğiz. Ayrıca Malatya'da İlk Evim Projesi kapsamında da 2 bin 791 konut yaparak daha önce verdiğimiz sözleri de tutmayı sürdürüyoruz" dedi.

'SAPKIN ZİHNİYETLE MÜCADELE EDİYORUZ'

BAŞKAN Erdoğan, "Kurdukları 7'li masada her gün yeni bir kavgaya tutuşan, PKK'sından FETÖ'suna tüm terör örgütlerine gülücükler dağıtan, Kandil'den kimi gün aferin alan, kimi gün zılgıt yiyen sapık ve sapkın akımlarla iş birliği yapmaktan çekinmeyen bizim LGBT ile işimiz yok. Biz bu sapkın zihniyetlerle mücadele ediyoruz. CHP, PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla yürüyor. Kandil'deki ağababaları talimat veriyor. Ama biz bu ülkeyi aşkla seviyoruz. Biz Malatya'ya, Türkiye'ye sevdalıyız. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Önümüzde hiçbir engel duramaz. 14 Mayıs'ta bu kutlu yürüyüşü devam ettireceğiz" diye konuştu.