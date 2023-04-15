Kılıçdaroğlu ile yavrularının NATO ve IMF aşk hikayesi

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen yıl iktidara geldiklerinde 'Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz' demişti. 14 Mayıs seçimlerine giderken Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularının açıkladıkları yol haritasına bakınca ne görüyoruz! Gerçekten, dış politikada 180 derece değişiklik yapıyorlar ve BAĞIMSIZ TÜRKİYE'DEN VAZGEÇİP ülkemizi NATO'YA VE IMF'YE VAGON yapma niyetindeler. Velev ki Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları iktidar olurlarsa, 'İÇERİDE KAOS, DIŞTA SAVAŞ' tehlikesi ile karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz.

PLANLARI DEŞİFRE OLDU

Geçtiğimiz hafta çarşamba akşamı A Haber/ATV yayınında Başkan Erdoğan, dış politika ile ilgili son derece dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. "Bağımsız bir Türkiye inşa edebildik ve bunu sürdürmeye ihtiyacımız var. Savaş bu topraklara gelmesin diye mücadele verdik, vermeye devam edeceğiz. Bizim son iki yıllık çabamız olmamış olsaydı Batı kulübü Türkiye'yi Rusya'ya karşı savaş ortamına çekerdi" dedi. Evet, küresel güçlerin derin planlarını iyi okuyan Başkan Erdoğan, Amerika'nın dünyada gidemediği tek deniz Karadeniz'e yönelık tezgahlarını gün yüzüne çıkardı. 'Batı Kulübü' derken Ukrayna savaşı özelinde ABD, İngiltere, NATO'nun Türkiyenin, "taraf olması" için Ankara'ya baskı yaptığına işaret etti. Gerçekten, Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları, ülkemizi NATO'ya vagon yaptıkları taktirde, ABD/ İNGİLTERE Ukrayna savaşını bahane ederek muhakkak ama muhakkak Karadeniz'e sarkacaklar, Karadeniz üzerinden Türkiye ile Rusya'yı karşı cepheler içine itmeleri söz konusu olacak.

RUSYA İLE DOĞRU İLİŞKİ

Aradan bir hafta geçince kritik gelişmeler oldu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Karadeniz, Baltık Denizi gibi bir NATO denizi olmalıdır" dedi. Rusya lideri Putin'in sözcüsü Peskov, Karadeniz'in kıyıdaş devletler için "işbirliği denizi" olarak kalması gerektiğini belirterek, "Karadeniz, asla bir NATO denizi olmayacak" açıklamasını yaptı. Başkan Erdoğan'ın Bağımsız Dış Politikası NATO'yu Karadeniz'e sokmayarak, Rusya ile dostluk ilişkilerini devam ettirmesinin ne kadar DOĞRU SİYASET olduğunu apaçık gösterdi. Türkiye'nin bağımsız duruşunu, 180 derece Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları değiştirme imkanı bulurlar da KARADENIZ'DE TÜRKİYE İLE RUSYA SOĞUK SAVAŞ POZİSYONUNA gelmelerinin ne kadar tehlikeler içerdiği anlaşılır. EVET, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN NATO AŞKI muhakkak dikkate alınmalıdır.

MİLLİ ÇIKAR ÖNEMSENİYOR

Başkan Erdoğan, "Kendi askeri ve diplomatik kapasitemizi pekiştirecek yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz. Etkin dış politika ve caydırıcı güvenlik kapasitemizle Türkiye Yüzyılı'nda kendi eksenimizi inşa etmeye devam edeceğiz" sözleriyle hedefini açıkladı. CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularının Millet İttifakı'nı oluşturanlar ıse, Batı ve özellikle de NATO ile yakın ilişkilerden bahsediyor, "NATO bünyesindeki katkılarımızı rasyonel bir zeminde ve ulusal çıkarlarımızı gözeterek sürdüreceğiz" vaadinde bulunuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe kalkışmasının NATO operasyonu olması umurunda değil. Maalesef, NATO merkezli Türkiye'yi sıkıştırma, teslim alma manevralarına teslim olmaktan gocunmuyacak bir hava içinde. Başkan Erdoğan, BAĞIMSIZ TÜRKİYE ve NATO içinde daha bağımsız hareket edebilme imkan ve kabiliyetini artırmayı ve Rusya- Ukrayna savaşı özelinde de uygulanan NATO'nun ABD liderliğindeki bazı ülkelerinin aksine Türkiye'nin milli çıkarlarını önceleyerek hareket etme politikasını hedefliyor. Evet, Türkiye NATO'nun Batılı ülkelerinin aksine Rusya'ya yönelik tüm yaptırımlara katılmayı reddetmiş, diplomasiyi sürdürmüş, savaşın oluşturduğu tahıl krizinde Rusya ile yapıcı iletişim kurmuş, ekonomik ilişkileri de sürdürüyor.

SONUÇ

KEMAL Kılıçdaroğlu ve yavruları, velev ki iktidar oldular. Türkiye'nin dış polıtıkasını 180 derece değiştirerek, TÜRKİYE'Yİ NATO'YA

RAMPALAMA NİYETİNDE...

NATO ile uyumlu olmanın hayalı içinde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika anlayışına göre, Kıbrıs, Karabağ terörle mücadele konularında ABD ile uyumlu olacaklar. ABD politikaları ile daha uyumlu olmayı, Mavi Vatan gibi konularda kazanımlarımızı geriye gidecek bir çizgi izleyeceklerini gösteriyorlar. AZİZ MİLLETİMİZ KURTULUŞ SAVAŞI'NDA OLDUĞU GİBİ 14 MAYIS'TA YİNE YEDİ DÜVELİN KUŞATMASINI KIRACAKTIR. BAŞKAN ERDOĞAN KAPTANLIĞINDAKİ MİLLİ TAKIMIN, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN AVRUPA KARMASINA KARŞI ZAFER KAZANMASI İÇİN SABIRLA BEKLEMEKTEDİR.