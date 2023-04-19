Hizmette sınır tanımayanlar

Türkiye'ye 21 yıldır İzmir-İstanbul Otoyolu, Osmangazi, Çanakkale ve Osmangazi Köprüsü, SİHA'lar gibi birçok dev eser kazandıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'eser siyasetini' dün de Eskişehir'de sürdürdü. Başkan Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingin ardından Eskişehir Valilik Meydanı'nda toplu açılış törenine katıldı.

5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Törende yaklaşık 5 milyar liralık yatırımla ülkeye kazandırılan eserler hizmete sokuldu. Eskişehir Valilik Meydanı'nda, havacılık, savunma ve uzay sanayisi, biyomedikal gibi alanlarda kullanılan nadir toprak elementlerinin keşfedildiği Nadir Toprak Elementi Tesisi'nin açılışı yapıldı. Bunun yanında Kırka Lityum Karbonat Üretim Tesisi, Gökpınar Barajı, Eskişehir Merkez Gündüzler Barajı, Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu, dini İhtisas Merkezi ve Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Osmangazi Camii'nin açılışının yapıldığı öğrenildi

"3 YENİ BOR İŞLEME TESİSİ DAHA KAZANDIRACAĞIZ"

ESKİŞEHİR Valilik Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, şunları söyledi: "Bugün sizlerle 2 önemli projenin sevincini paylaşacağız. Eskişehir bor cevheriyle 2 milyar Dolar gelir sağladı. Eti Maden, Eskişehir'e 700 milyon liralık yatırım yaptı. Artık cep telefonlarında bir otomobilin ötesinde bir akıllı cihaz olan Togg'da kullanılan lityum bu tesislerde üretiliyor.

Bu madenlerin enerjiden savunmaya kimyadan cam ve seramik üretimine kadar geniş kullanım alanı var. Yıllık üretimi 500 bin tona çıkartacak yeni bir tesis kuracağız. 3 yeni bor işleme tesisi daha kazandıracağız. Önümüzdeki 10 yıl içinde ihtiyacımız olan lokomotifi burada üreteceğiz. İlk hareket testine şahitlik edeceğiz. Bugüne kadar ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik."

'BAY KEMAL BİZE EMPERYALİZM DERSİ VERİYOR'

BAŞKAN Erdoğan, Afyonkarahisar'daki mitingde, Kılıçdaroğlu'na, 'sermaye getirme' açıklaması üzerinden yüklenerek, "Emperyalizmin finansörü Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi Bay Bay Kemal Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Adlığın bir şey var mı? Laf. Emperyalizmin Truva atı, IMF'nin ile adamlarını otel odalarında gizli saklı buluşturan kişi kim? Bay Bay Kemal şimdi de çıkmış her zaman ki iğrenç üsluba ile bize antiemperyalizm dersi vermeye kalkıyor" dedi.