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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde önemli mesajlar

Başkan Erdoğan'dan SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde önemli mesajlar

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yerli ve milli otomobilimizin yollara çıkmasıyla ülkemiz dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek bir otomobile ve markaya sahip oldu. Muhalefetin 'fabrikası yok' dediği Togg'un Gemlik'teki tesislerinde, her üç dakikada bir araç üretiliyor." dedi.

24.04.2023, 16:28 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023, 16:57

Başkan Erdoğan’dan SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni’nde önemli mesajlar

Başkan Erdoğan, SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Savunma Sanayi atılımlarımıza dün bir yenisini daha ekledik. Yeni Altay Tankımızı Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Geçen ay gerçeğe dönüştürdüğümüz Türkiye'nin en büyük hayallerinden biri TOGG'dur. Togg'un satışa sunulmasıyla, Türkiye elektrikli araç sektöründe ben de varım demiştir. Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her eser gibi Togg'un üretim sürecinde de zorluklarla karşılaştık. Koronovirüs nedeniyle oluşan küresel fahiş fiyat artışları bizi de etkiledi.

Binlerce mühdensimiz, teknisyenlerimiz bu proje için gece gündüz çalışırken bazıları aynı yalana sarıldılar. Önce çıktılar Togg'un fabrikası nerede dediler? Sonra burada üretim bandı yok dediler. Arabayı üretince bu aracı vatandaş alamaz dediler. Togg ön siparişte rekor kırdı. Muhalefetin fabrikası yok dediği Togg'un Gemlik fabrikasında her 3 dakikada bir araç üretiliyor. Yollarda gezen Togg araçlarına rağmen, bu başarıyı hala görmezden geliyorlar. Az önce Gemlik'te, 60 bin kişiye hitap etmeye giderken, arabımızın önünü kesenler, karanfillerle bizi karşılayanlar bu memleketin gerçek evlatlarıdır.

Biz Türkiye'nin otomobili elektrikli olacak derken aslında bir vizyon ortaya koyduk. Şarj istasyonları da bu vizyonun örneğidir. Türkiye'nin batarya üreticilerinde güçlü bir oyuncu olacak adımı da atıyoruz.

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