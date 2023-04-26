HÜRJET Uçağı’ndan ilk uçuş

TÜRKİYE'NİN ilk jet motorlu askeri uçağı olan eğitim ve hafif taarruz uçağı prototipi HÜRJET, dün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 26 Aralık 2022 tarihinde ilk enerji verme testini başarıyla geçen HÜRJET'te 30 Ocak tarihinde ilk kez motoru başarılı bir şekilde çalıştırılmış ve 18 Mart 2023 itibarıyla taksi testleri için pistle buluşmuştu. İlk uçuşu için ise TUSAŞ'a komşu olan Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan kalkış yapan HÜRJET, bir müddet havada kaldıktan sonra başarıyla inişini gerçekleştirdi.

İLK uçuşunun ardından tasarım zarfı içerisinde uçuş testlerine devam edecek olan HÜRJET'in varyantları arasında jet eğitim uçağı versiyonu, akrotim gösteri uçağı versiyonu, harbe hazırlık uçağı versiyonu, red aircraft versiyonu ve uçak gemisi versiyonları bulunuyor.

KIZILELMA VE AKINCI KOL UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİ

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma'nın Bayraktar Akıncı ile yakın kol uçuşunda otonom bir şekilde uçtuğunu bildirdi. Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu uçuşun görüntülerini de paylaştı. Uçuşun dünya havacılık tarihinde bir ilk olduğuna dikkati çeken Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Dünya havacılık tarihinde bir ilk; Bir Taarruzi İHA ve bir İnsansız Savaş Uçağı yakın kol uçuşunda otonom bir şekilde uçtu."