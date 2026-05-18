Muğla'da yemek yapmadı diye eşini öldüren caniye 14 yıl hapis: Öldürme kastı yok





'İSTİNAFA BAŞVURACAĞIZ'

Ummuhan Korkut'un aile avukatı Perihan Ceviz Turasay, "Bizler ilk aşamadan itibaren bu dosya kapsamında ısrarla söylüyoruz, bu bir kasten yaralama dosyası değil. Ummahan, senelerdir fail tarafından sistematik bir şekilde darp ediliyordu. Defalarca ölüm tehditlerine maruz kaldı. Olay günü ise dosya kapsamında yer alan bilgi ve belgelere göre yalnızca Yunus Korkut'un darbeleri neticesinde oluşan yaralanma sebebiyle vefat etti. Bütün bu hususlar dikkate alındığında dosya kapsamında, 'Kasten yaralama' değil 'Kasten öldürme' suçundan kurulacak bir mahkumiyet kararı bekliyorduk. Ancak mahkemenin sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına ve taraflı tanık beyanlarına dayanarak kurmuş olduğu bu hüküm, kadın cinayetlerinde cezasızlık algısını besleyecek ve faillere cesaret verecek bir hüküm olmuştur. Karara karşı istinaf yoluna başvuracağız" dedi.

