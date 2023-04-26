‘Teşekkürü kuru lafla değil atamayla ediyoruz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MEB Şura Salonu'nda gerçekleşen 3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması programında konuştu. Bu atama ile birlikte son 10 yılda eğitim öğretim camiasına katılan engelli öğretmen sayısının yaklaşık 11 bin 500'ü bulduğunu aktaran Erdoğan, engelli atamasının hak sahibi öğretmenlere, ailelere, bakanlığa ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

EN ÖNEMLİ GÖSTERGESİ

Ataması yapılan öğretmenlerle eğitim kadrosunun daha da güçleneceğini söyleyen Erdoğan MEB'e bağlı okullarda görev yapan öğretmen sayısının 1 milyonu geçtiğini belirtti. Erdoğan, öğretmenlerin yüzde 75'inin kendi dönemlerinde göreve başlamasının, önceliklerinin en başına eğitimi yerleştirmiş olmalarının en önemli göstergesi olduğunu bildirdi.

'NE SÖYLESEK YETMEZ'

Erdoğan, "Gözümüzün nuru evlatlarımızı, geleceğimizi emanet etiğimiz öğretmenlerimize şükranımızı anlatmaya ne yapsak, ne söylesek kafi gelmez. Biz teşekkürümüzü kuru lafla değil, işte burada olduğu gibi atamalarla, geçtiğimiz yıl yaptığımız gibi Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu çıkararak ifade ediyoruz" açıklamasını yaptı.

TALEPLER YERİNE GETİRİLDİ

Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladıkları 45 bin yeni öğretmen ataması gibi müjdelerle öğretmenlere olan desteklerini sürdüreceklerini belirten Erdoğan, "Sözleşmeliden memur statüsüne geçen 93 bin 272 öğretmenimize kadrolarının hayırlı olmasını diliyorum. Deprem afette eşini, çocuğunu, kaybeden, sağlık mazereti ortaya çıkan 4 bin 536 öğretmenimizin yer değişikliği talebini hemen yerine getirdik. Bu bölgedeki öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği hizmetleri süratle karşılandı" dedi.

'ZİHNİYET DEVRİMİ YAPTIK'

Engellilerini ihmal eden bir ülkenin potansiyelinin bir kısmından vazgeçmiş olduğunun altını çizen Erdoğan, "Biz bunun için engellilerin hayata katılımı konusunda çok önemli reformlar gerçekleştirdik. Maddi katkının kurumsal kapasiteyi genişletmenin ötesinde bu alanda bir zihniyet devrimi gerçekleştik. Engellilerimizin hayatın her alandaki başarısıyla gurur duyuyorsak bu büyük dönüşüm sayesinde" dedi.

'YALANCI YALANCILIĞI İLE KALDI'

ÖĞRETMENLİK Meslek Kanunu'nun eğitimdeki en büyük reformlardan biri olduğuna vurgu yapan Erdoğan, ülkenin ve milletin hayrına her mesele gibi bu kanun çıktığında da birileri ortalığı karıştırmak için harekete geçti. Öğretmenlerimizi tahrik ederek bu kanunun getirdiği haklardan istifade etmenin önüne geçmeye çalıştılar. Yalancı, yalancılığı ile provokatör provokatörlüğü ile kaldı. Öğretmenlerimiz kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıktı" diye konuştu.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ YARIN AÇILIYOR

3 Nisan 2018'de Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından temeli atılan Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinde sona gelindi. 4 üniteden oluşan ve Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olma özelliği taşıyan Akkuyu NGS'de, birinci üniteye taze yakıt yüklemesi yarın yapılacak. Başkan Erdoğan'ın da katılacağı törende, yakıt yüklenmesiyle birlikte santral, 'nükleer tesis' statüsü kazanmış olacak. Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise video konferans yöntemiyle katılacak.