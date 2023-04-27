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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: Tüm engelli öğretmen adaylarının ataması gerçekleşti

Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: Tüm engelli öğretmen adaylarının ataması gerçekleşti

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "25 Nisan'da, 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. O gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların atamasını da bugün gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

27.04.2023, 11:42 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023, 11:51

Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: Tüm engelli öğretmen adaylarının ataması gerçekleşti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 25 Nisan tarihinde MEB Şura Salonu'nda düzenlenen törenle 3 bin 500 engelli öğretmenin ataması gerçekleştirilmişti.

Başkan Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimizin yüzde 75'inin bizim dönemimizde atanması eğitime verdiğimiz önemi göstermektedir. Engelli öğretmen sayımız 11 bin 500'ü buluyor. Öğretmenlerimizin birikmiş tüm sorunlarını çözmek de bize nasip oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Özer, programın sonunda yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde veriyor; 4 bin 300 öğretmen başvurmuştu, bugün 3 bin 500 atamayı gerçekleştirdik. Geriye kalan engelli öğretmelerimizi de atayacağız" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN "HAYIRLI OLSUN" DİYEREK DUYURDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, o gün atanamayan tüm adayların atamasının bugün gerçekleştirildiğini ifade etti.

Erdoğan, "25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

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