Son Dakika... Suriye’nin Tel Abyad kentinde patlama: 2 Türk polis ve 1 yerel polis şehit oldu

Suriye'nin Telabyad kentinde terör örgütü PKK/PYD tarafından gizlenen patlayıcılara müdahale sırasında 2 polis memuru ve 1 yerel polis şehit oldu. Şanlıurfa Valiliği, patlama sırasında 11 polis memurunun da yaralandığını bildirdi.

"PATLAYICI MADDELER İNFİLAK ETTİ"

Valilikten yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: "Akçakale sorumluluk bölgesinde bulunan Telabyad bölgesi polis noktasında yapılan arama tarama çalışmalarında; PKK-PYD terör örgütünün ülkemiz genelinde yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemeler tespit edilmiş olup, olaya müdahale esnasında bu patlayıcı maddeler infilak etmiştir.

"2 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU"

Olay esnasında; 2 polis memurumuz şehit olmuştur,1 yerel polis memuru şehit olmuştur. 4'ü yerel olmak üzere toplam 11 polis memuru hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı polislerimiz Akçakale Devlet Hastanesine intikal ettirilmiş olup, tedavilerine başlanılmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun.''