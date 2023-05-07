Başkan Erdoğan’dan Büyük İstanbul Mitingi’nde önemli açıklamalar!

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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne kısa bir süre kala AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Büyük İstanbul Mitingi'ni gerçekleştiriyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"1 MİLYON 700 BİN KATILIM VAR"

15 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Kim olduğunu biliyorsunuz. Dün Maltepe'deymişler. Resmi rakamı getirdiler bize 1 milyon 700 bin...

Sadece bir semtini bile sevmenin ömre bedel olduğu İstanbul'u doğumdan bu yana aşlkla sevdik. Buranın hizmetkarı olduk. İstanbul Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Kırım'dan Kerkük'e özbeöz kardeşlerimizin şehridir. Bütün dünya önümüze serilse, nerede yaşayacaksınız diye sorsalar vereceğimiz cevap her zaman sadece İstanbul'dur.

Aldığımız her nefesinde tarifsiz huzur bulduğumuz tek yer İstanbul'dur. Burası tarih boyunca insanlığın hep göz bebeği olarak kalmayı başarmıştır.

Burası, inancına, meşrebine hiçbir farklılığına bakmadan herkesi kucaklayıp bağrına basan şehir. İstanbul'un bu farklılığı zaten bizi bu şehre farklı bir şekilde hizmetkar olmaya sevk ediyor.

Bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize şükranlarımı sunuyorum.

Atatürk Havalimanı bizim için sadece eskiden gelip geçtiğimiz, seyahatlarimizi gerçekleştirdiğimiz bir yer değil.

MUHALEFETE SERT TEPKİ

Bunların bu ülkede dikili taşı yok. Dikili ağacı yok. Benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı sandıkta verecektir. Kardeşlerim biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Bu terör örgütleriyle beraber gezen Kılıçdaroğlu'na bu vatanı böldürtmeyeceğiz.

Atatürk Havalimanı'na şimdi de TEKNOFEST'i gömmek istiyorlar. İHA'ları, SİHA'ları AKINCI'ları bunlara gömdürmeyeceğiz. Savunma Sanayiimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız."

Millli iradenin şahlanışı olan 15 Temmuz destanından rahatsızlık duyanlar buradan her geçtiklerinde aynı hezimeti tekrar yaşıyor. Niye mitingini burada yapamadı? Maltepe'de yaptı. Neden? Çünkü bu iş farklı bir şey. İnşallah onların bu kabuslarını da hiç bitirmeyeceğiz.

Tarihi mitingden tarihi görüntüler! Alanı hıncahınç doldurdular

"BU ÜLKENİN ÜZERİNDE KARANLIK HESAPLAR YAPANLARIN YÜZÜ DÜŞSÜN"

Biz bugüne kadar sadece milletimizle yol yürüdük. Bugün de milletimizle yol yürüyoruz. Eğer siz tamam derseniz bu iş bitmiştir. Tamam mı?

Bay Kemal boş sözü reis son sözü söyler diyor. İşte benim milletim böyle. Zeka fışkırıyor her yerden. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle beraber kuracağız.

Avrupa'nın gazeteleri şimdi burayı izliyor. İşte cevabı siz vereceksiniz. Bu ülkenin üzerinde karanlık hesaplar yapanların yüzü düşsün.



Dün Kayseri'deydik. 135 bin kişi vardı. Mersin'de 80 bin kişi vardı. Heyecan muhteşemdi, hepsi kararı vermişti. Caddelerdeki meydanlardaki bu tablo bize 21 yıldır hizmet verdiğimiz milletimizle aramızdaki bağın ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Bir önceki gün Erzurum'daydık. Dadaşlar otobüsümüzün önün ükesti, yürütmüyorlardı. Alanda 130 bin kişi vardı. Dadaş bu Dadaş. Onlarla beraber alana yürüdük.

Tabii bugün İstanbul hepsinden bir başka güzel. İstanbul bugün kendine yakışanı, kendi evladını, ona hizmetkar olanı çok iyi tanıdığı için biliyor.

"SİZİN GEÇMİŞİNİZ BOZUK"

İstanbul'u bu kardeşiniz kurtardı mı? İstanbul'u susuzluktan, çöp dağlarından kurtrardık mı? Ümraniye'de çöp dağları patladı. 39 kardeşimiz öldü. Ey Bay Bay Kemal sen bunların hesabını nasıl vereceksin? Sizin geçmişiniz bozuk. Biz orayı spor tesisleriyle donattık. Niye? Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Şimdi oralar spor tesisleriyle donatıldı. İstanubl'u doğal gazı 50 bin eve girmişti biz 1 milyon 250 bin eve çıkardık. Bizim farkımız bu.

Türkiye'nin her kazanımından rahatsızlık duydular. Bunu açıkça söylemekten çekinmediler. Ne diyorlar? 'Bu hükümet dünyanın en doğru şeyini de yapsa biz yine karşı çıkacağız.' O yüzden biz sözümüzü milletimize söylüyoruz."



BAŞKAN ERDOĞAN, KISIKLI'DA KENDİSİNİ BEKLEYEN VATANDAŞLARLA SELAMLAŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için hareket ettiği sırada Kısıklı'da konutunun önünde bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için Kısıklı'daki konutundan çıktı. Bu sırada yol kenarında kendisini bekleyenleri görünce aracı durduran Erdoğan, vatandaşlarla selamlaştı.

Erdoğan, çocuklara oyuncak da dağıttı.

Bu sırada, bir vatandaş tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin bulunduğu "Pazara kadar değildi Reis. Seninle dostluğumuz, mezara kadar sevgimiz, bağımız ve sonsuz aşkımız." yazılı pankart açıldığı görüldü.

MEYDAN HINCA HINÇ DOLMAYA BAŞLADI

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan büyük İstanbul Mitingi, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde saat 16.00'da başlayacak. Miting için giriş noktalarında güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar miting alanlarına polisin güvenlik noktalarındaki üst aramasının ardından içeriye alınıyor. Miting alanına araçlarıyla gelenler 15 farklı otopark noktasına yönlendirildi. Araçlarını park edenler, toplu taşımayla veya yaya olarak gelenler için, belirlenen noktalardan ring otobüsler kalktı. Otobüslerle gelenler de polis ekiplerinin güvenlik kontrollerinin ardından alana giriş yapmaya başladı.

D-100'DE 'BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ' YOĞUNLUĞU

Cumhur İttifakı'nın Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği 'Büyük İstanbul Mitingi' öncesi D-100 karayolunda yoğunluk oluştu. Cumhur İttifakı'nın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştireceği 'Büyük İstanbul Mitingi' öncesi Çatalca ve Beylikdüzü'nden Yeşilköy'deki miting alanına giden partililer D-100 karayolu, Atatürk Havalimanı katılımında yoğunluğa neden oldu. Metrobüs ve metro aktarmalarıyla miting alanına gidenlerin yanı sıra, Ak Parti ilçe teşkilatlarının otobüs ve minibüsleri de miting alanına ulaşmak için trafikte bekledi. Bazı vatandaşlar ise, oluşan trafik nedeniyle miting alanına yürüyerek gitti. Alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde polis helikopteri, miting alanı ve çevresinde zaman zaman devriye uçuşu yapıyor.

Atatürk Havalimanı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğüyle yüzyılın mitinginde tarihe tanıklık edecek büyük kalabalığı ağırlamaya hazırlanıyor.



Hem Avrupa hem Türkiye tarihinde şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte yapılacak miting, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında, darbeye karşı verilen demokrasi mücadelesinin sembol mekanlarından olması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.





BAŞKAN ERDOĞAN MİTİNGE 16.00'DA KATILACAK

7 Mayıs gerçekleştirilecek mitingde vatandaşların alana girişleri 11.00 itibarıyla başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinge saat 16.00 itibarıyla katılması bekleniyor.

Vatandaşların 15 ayrı noktadan giriş yapılabileceği miting alanında, 12 bin 600 personelin görev alması beklenirken, 15 ayrı noktada otopark alanı yer alacak.





Teknik imkan ve özellikleriyle dünyadaki muadillerinden çok daha gelişmiş bir teknik altyapı ile hazırlanan miting alanı, 40 ayrı LED ekran üzerinden herkesin rahat bir şekilde izleyebileceği şekilde tasarlandı.

Miting alanına vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla 120 tuvalet, 40 şadırvan ve 80 mescit kuruldu.

Büyük bir alanda gerçekleştirileceği için giriş noktalarından, miting alanının her tarafında ring araçlarıyla hizmet verilecek.

Miting alanında teknik sistemin kusursuz şekilde ilerlemesi için 80 ayrı vinç, 140 mobil jeneratör ve 45 ses kulesi kullanılacak.

ALANDA ENGELLİ DOSTU TEKNİK İMKANLAR DA PLANLANDI

Alanda, yüksek hassasiyetle toplum içerisindeki tüm vatandaşlar düşünülerek engelli dostu teknik imkanlar da planlandı.

Ulusal ve uluslararası basının yoğun bir şekilde katılım sağlayacağı miting alanında, basın ve medya kuruluşları için 8 metre yüksekliğinde 6 bin metrekare alanı kapsayacak şekilde büyük bir yer ayrıldı.

Her detayı ince bir şekilde düşünülen mitingde, Türkiye haritası sahne konseptiyle Türkiye'nin 81 ilinin her noktasına mesajını güçlü bir şekilde aktaran tasarım tercih edildi.

Büyük İstanbul Mitingi, "Türkiye Sana Emanet" söylemiyle 14 Mayıs öncesinde AK Parti seçmeni "Türkiye Yüzyılı" inancını güçlü bir şekilde ikrar edecek.