AK Partili Kaya’dan Atatürk’e ırkçı diyen CHP’li Yüksel Taşkın’ın o sözlerine tepki: 14 Mayıs’ta sandıkta görürsün karşılığını

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Kemalizm ırkçılıktır" ifadelerini kullanan CHP İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Yüksel Taşkın'ın katıldığı bir canlı yayın programında sarf ettiği "İzmir'de karşılığım var" çıkışına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kaya, "Atatürk'e ırkçı diyen, şehre 25 gün önce gelen CHP İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Yüksel Taşkın, "İzmir'de karşılığım var" demiş. İzmir, "tıpış tıpış oy vereceksiniz" diyerek dayatılan, kibir ve ego abidelerinin oyun sahnesi değildir! 14 Mayıs'ta sandıkta görürsün karşılığını!" ifadelerini kullandı.

"KEMALİZM IRKÇILIK" DEMİŞTİ

CHP'nin 2020'de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Yüksel Taşkın, FETÖ'nün kumpas davaları Ergenekon ve Balyoz davalarının medya ayağı olan Taraf Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyordu. 2008 yılında verdiği röportajda Kemalizm'i "ırkçı" ve "dışlayıcı" sözleriyle hedef alan Taşkın, şunları söyledi: "Kemalizm baştan beri dışlayıcıdır. Kemalizm azınlıklarla ve farklı etnik kimliklerle bir arada yaşama meselesini çözememiştir. Azınlıkların Türkiye'den gitmesiyle vatan ve millet olunabileceği vurgusuna sahiptir. Kemalizm'in dışlayıcı bir etnik milliyetçiliğe ve ırkçılığa kayabilme potansiyeli var. Özellikle uluslararası meseleler devreye girip de korku ve sıkışma yaşandığında ya da Kürt sorununda sıkıştığında Kemalizm'in ırkçı tarafı ortaya çıkıyor."

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