AK Partili Kaya: CHP’nin birinci sıra adayı Atatürk’e ırkçı deyip, FETÖ’ye övgüler yağdırıyor!

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Selçuk, Konak, Karabağlar ve Gaziemir'de gerçekleştirdiği programlarla saha çalışmalarını sürdürdü. Selçuk'ta oda başkanları, muhtarlar ve stk yöneticileriyle kahvaltıda bir araya gelen, ilk defa oy kullanacak gençlerle buluşan Kaya, Konak Güzelyalı'da esnaf ziyaretleri yaptı. Karabağlar'da Aydın ve Fahrettin Altay mahallelerini dolaşan Kaya, Gaziemir Atıf Bey Mahallesi'nde de gençlerle buluştu. Kaya, İzmir Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılan TCG Anadolu Gemisi'nin şahlanışın simgesi ve milli gurur abidesi olduğunu söyledi.

YERLİ VE MİLLİ OLAN HER ŞEYE KARŞILAR

Türkiye'nin gurur projesi TCG Anadolu'nun İzmirliler'in ziyaretine açıldığını hatırlatan Kaya, "TCG Anadolu Gemimiz, Türk tarihinin ilk donanmasını oluşturan, tarihteki ilk Türk Amirali Çaka Bey'in şehri İzmir'imize geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki milli mücadelemizin zaferle taçlandığı, kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir'imizin güzel insanları milli gurur abidemizi görmeye akın etti. Biliyorsunuz bu gemi için maket demişlerdi. Şimdi İzmir Limanı'nda tüm heybetiyle duran, dosta güven düşmana korku salan TCG Anadolu'yu gördüklerinde o sözlerinden utanırlar mı, sanmam. Tabi asıl mesele, bunların yerli ve milli olan her şeye karşı olması" ifadesinde bulundu.





"SAKLANDIĞI EVDEN ÇIKIP AÇIKLAMA YAPMIŞ, CHP GÖLGE OYUNU OYNATIYOR!"

Konak Güzelyalı'da esnaf ziyaretlerinde bulunan Kaya, CHP'nin İzmir'e dayattığı aday listesinin başında bulunan kişinin Atatürk'e ırkçı derken Fetö elebaşına ise övgüler yağdırdığını söyledi. İzmirliler'in tepkisinden çekinen CHP'nin bu adayı sakladığını, saha çalışması yaptırmadığını, sokaklara afişlerini bile asamadığını ifade eden Kaya, "Atatürk'e ırkçı demiş, Fetö'ye övgüler yağdırmış, İzmir ile alakası yok ama getirip İzmir listesinin başına koymuşlar. Sahaya çıkartmıyorlar, perde arkasından gölge oyunu oynatıyorlar. Bu kişi, saklandığı evden bir açıklama yapmış. İzmir'e üsten bakan, kibirli bir ifadeyle 'evet ben bunları söyledim ama yine de bana oy vereceksiniz' mealinde şeyler söylemiş. İzmirliler'in iradesine saygısızlık yapıyorlar. Bu şehrin insanlarına tıpış tıpış oy vereceksiniz diyerek hakaret ediyorlar. CHP'nin listesinde Atatürk'e karşı çıkandan Fetö'ye övgüler yağdırana, TSK'ya hakaret edip Mehmetçiğe katil diyenlere kadar herkes yer bulmuş. Bir tek İzmirliler ve Atatükçüler yer bulamamış. İzmirli hemşehrilerimiz buna cevabı 14 Mayıs'ta verecek" dedi.





"İZMİRLİLER, ÇALIŞANLA ÇALIŞMAYAN ARASINDAKİ AYRIMI İYİ YAPACAK"

Selçuk'ta Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Okan Kamak başta olmak üzere, muhtarlar ve stk yöneticileriyle buluşmasında konuşan Kaya, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin Selçuk'a çivi çakmadığını ifade etti. CHP'li Soyer yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nin Selçuk'u ve Selçuklular'ı hiçe saydığını söyleyen Kaya, "Dört yılı aşkın görev süreleri içerisinde Selçuk'a bir çivi bile çakmayanlar ortada. CHP'nin Selçuk'a yapmadıkları ortada, bizim yaptıklarımız ortada. Selçuk'u doğalgazla buluşturduk, İZBAN ile ulaşımı kolaylaştırdık, bölünmüş yolu yeniledik, yeni okullar, Hükümet Konağı ve Adliye Sarayı inşa ettik. TOKİ konutlarında harıl harıl çalışma devam ediyor, Efes Antik Kanal çalışmalarında ilk etabın yüzde 98'ini tamamladık. CHP'nin engellediği Selçuk Devlet Hastanemiz için müteahhite yer teslimini yaptık. Biz Selçuk için durmadan çalışırken, CHP'nin bir tane icraatı yok. Selçuklu hemşehrilerimiz çalışanla çalışmayan arasındaki ayrımı iyi yapacaktır" şeklinde konuştu.