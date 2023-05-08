Jeopolitik belalar ve tecrübeli Erdoğan

Atlantik çağından (Amerika- Avrupa) Asya çağına (Çin, Türk Devletler Birliği, Hindistan) geçiş süreci içindeyiz.

Dünya ve özellikle yakın coğrafyamızdaki jeopilitik kurulmalarla karşı karşıya kalınması söz konusu iken Türkiyemiz tarihi bir viraj noktasındadır.

Böyle bir süreçte Başkan Erdoğan- Türk Devlet Aklı'nın yürüttüğü bağımsız Türkiye yürüyüşünün anlam ve önemi çok büyüktür. Irak-Suriye- Doğu Akdeniz-Ege Denizi-Karadeniz'de yaşanacak jeopolitik kırılmalar (2023-2028) sürecinde dünyanın en tecrübeli ve küresel lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin başında bulunması ülkemiz için Allah'ın büyük bir lütfu olacaktır. Bu noktada eski Türkiye özlemi içinde olan ve ABD-Avrupa-NATO'ya çıpalanacak ülkemizin başında CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan 7'li koalisyon ve tecrübesizliğin Türkiye için ne kadar kritik-hassas-meçhul bir pozisyonda bulunacağını aziz milletimiz muhakkak değerlendirecektir.

KRİTİK OLAYLARIN MERKEZİ

14 Mayıs 2023 seçimleri sonrası yakın coğrafyamızda yaşanması söz konusu olacak jeopolitik kırılmaların arka planını biraz daha açalım:

1) Ukrayna Savaşı genişlemesi.

2) Doğu Akdeniz-Adalar Denizi'nin karışması.

4) Irak-Suriye bölünmeleri ve PKK terörizminin yaygınlaşması.

5) Yunanistan'ın, Batı'nın tetikçisi olarak Ege'de karasularını 12 mile çıkarma teşebbüsü.

Lütfen dikkat ediniz.Yakın coğrafyamızda yaşanması söz konusu olacak çok kritik olayların merkezinde Türkiyemiz bulunmaktadır. Yukarıda yazdığımız her gelişme karşısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, bağımsız Türkiye duruşuyla acil müdahale pozisyonuna geçer. Velev ki iktidara geldiler, Türkiye'yi yeniden ABD-NATO'ya çıpalamış CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7'li koalisyonu kıvranır durur, acil müdahale etmek sıkıntısı yaşamaz mı?

KILIÇDAROĞLU BBC'YE KONUŞTU

Yakın coğrafyamızdaki jeopolitik belaların başını hiç kuşkusuz Rusya- Ukrayna savaşı çekiyor. Bilindiği gibi Ukrayna üzerinden Amerikan Başkanı Biden ile Rusya lideri Putin arasında bir küresel savaş satrancı oynanıyor.

Ukrayna savaşının ABD-NATO'nun Doğu Avrupa'da, Karadeniz'de ve Baltık Denizi'nde genişlemesinden tutunuz, Rusya'nın bacaklarının kırılması, ABD-NATO'nun Çin'e yönelik kuşatmayı artırmasına kadar uzanan derin hedefleri var.

Böyle çok kritik bir süreç yaşanacakken, (derin) İngiltere'nin sesi BBC'ye konuşan CHP Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya ile değil, Batı ile ilişkilere öncelik vereceklerini söyledi.

Bu ne demek? Batı kulübü, Ukrayna savaşı bağlamında ABD ve İngiltere, genel olarak da NATO'dur. Gerçekten Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Ukrayna savaşı bağlamında Rusya ile Amerika arasında tarafsız kalmasaydı, Batı kulübü Türkiye'yi Rusya'ya karşı savaş ortamına çekerdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları, Batı kulübü (ABD-Avrupa) ile hareket ederlerse tarafsızlığı kaybederler. Bu da komşumuz Rusya ile soğuk savaşa sebep olacaklar demektir.

SOĞUK SAVAŞA ÇAĞIRMA SEVDASI

Demek ki Kemal Kılıçdaroğlu Batı'nın adamı olarak, Karadeniz'in NATO gölü olmasına yardımcı olduğu taktirde, ABD ve İngiltere'nin Karadeniz'e girmesi, Boğazlar'ın kullanımına izin vermesi ile taraflılık ilanı bir tarafa, bağıra bağıra Rusya ile soğuk savaşı çağırma sevdasında olacak demektir.

Kemal Kılıçdaroğlu, ABD-Rusya arasındaki savaşta Türkiye'yi taraf haline getirme sevdasında.

Bağımsız Türkiye yürüyüşünden taviz vermekte. Nihayet komşu Rusya ile Türkiye'yi Karadeniz'de soğuk savaş iklimine sokacak nitelikte.

SONUÇ

YENİ dünya gelişimini ABD-NATO'nun derin planlarını, Çin- Rusya beraberliğinin olası yansımalarını çok iyi okuyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı paradigmalarını aziz milletimizin önüne koydu. 2023 yılıyla beraber artık Türkiye'nin Yüzyılı yolunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye bölgesel güç-küresel aktör konumunu tahkim ediyor.

Bir taraftan Türk Devletler Birliği paradigmasını ilmek ilmek örüyor, diğer taraftan Doğu Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Boğazlar üzerinde Türkiye'nin jeopolitik kontrolünü güçlendirmeyi ısrarla yürütüyor.

NE mutlu bağımsız Türkiye yolunda yürüyenlere...