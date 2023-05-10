“CHP’ye verilen her oy Atatürk’ün mirasına hakaret”

MHP İzmir 2. Bölge 2. Sıra Milletvekili adayı Doç. Dr. Kadir Bektaş, Yeni Asır'ı ziyaret etti. Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ile görüşen ve 'İzmir benim ilk sevdam' diyen Bektaş, ciddi projeleri olduğunu dile getirdi. "Yerli ve milliyim; İzmir'e hizmet istiyorum" ifadelerini kullanan Bektaş, "Görevlerim ve çalışmalarım dolayısıyla birçok ülke ve şehir gezdim, fakat İzmir gibi bütün güzellikleri ve değerleri ahenkle buluşturan başka yer görmedim. O sebeple bana çok şey katan şehrimize, insanlarımıza ve ülkemize hizmet etmek niyetiyle geldim" diye konuştu.

CHP'nin İzmir adaylarını da eleştiren Bektaş, "Son 10 yıldır CHP'deki değişimi anlamak mümkün değil. Devrimcilik, milliyetçilik veya halkçılık yok. Atatürk'ün kurduğu ülkeyi yok edeceğim diyen HDP sokakta 'HDP'ye bir oy CHP'ye bir oy' diyebiliyor. CHP'ye verilen her oy Atatürk'ün mirasına hakarettir" ifadelerini kullandı.

METİN BURMALI