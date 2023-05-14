  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Erzurum seçim sonuçları 2023 – Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili Erzurum oy oranları ve seçim sonucu

Erzurum seçim sonuçları 2023 – Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili Erzurum oy oranları ve seçim sonucu

2023 Genel Seçimleri için kritik gün. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşti. Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçim sonuçları Yeni Asır seçim sayfasında. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın oy oranlarına seçim sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Erzurum Seçim Sonuçları 2023 sayfasından Erzurum iline ait sonuçları takip edebileceğiniz gibi, diğer ilçeler için de seçim sonuçlarını takip edebileceksiniz. Peki, 14 Mayıs 2023 AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, TİP ve Yeşil Sol Parti oy oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Seçim sonuçları belli oldu mu? Oy oranları belli oldu mu? İşte 14 Mayıs 2023 Erzurum seçim sonuçları sorgulama Erzurum seçim sonuçları 2023 – Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili Erzurum oy oranları ve seçim sonucu

14.05.2023, 21:32 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023, 21:34

Erzurum seçim sonuçları 2023 – Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili Erzurum oy oranları ve seçim sonucu

Yeni Asır 14 Mayıs 2023 canlı seçim sonuçlarını sizler için hazırladığı özel sayfada okuyucularına sunuyor.

ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SON DURUM NEDİR?
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri sonuçları heyecanla beklenirken Erzurum oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Erzurum'da son durum nedir? Erzurum'da hangi parti önde? 14 Mayıs 2023 Erzurum seçim sonuçları ve oy oranlarını seçim sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

ERZURUM CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erecek. YSK'nın Resmi Gazete'de yayınlanan "seçim yasakları" kurallarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler basın kuruluşları tarafından paylaşılabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

OY VERME SÜRECİ
Oy Verme İşlemi Saat Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor? YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA