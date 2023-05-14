PKK’nın evlatsız bıraktığı annelerin yüzü hiç gülmüyor

DİYARBAKIR'IN Dürümlü mezrasında PKK'lı teröristlerin bomba yüklü kamyonu infilak ettirdiği katliamda evlatlarını kaybeden anneler, bu yıl da Anneler Günü'nü gözü yaşlı karşılıyor.

PKK'LI teröristlerin 12 Mayıs 2016'da Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbettikten sonra 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu Dürümlü mezrasında infilak ettirdiği ve 16 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın acısı, ilk günkü tazeliğini koruyor.

TERÖR saldırısında evlatlarını yitiren anneler, Anneler Günü'nü buruk karşılıyor. Saldırıda eşlerini kaybeden, çocuklarına hem annelik hem babalık yapan kadınlar da bu özel günde gözyaşı döküyor.

TERÖR saldırısında eşi ve 15 akrabasını kaybeden ve her Anneler Günün'nde eşinin yolunu gözlediğini söyleyen Aynur Yaman, "İlk günkü gibi acı çekiyorum. Çocuklar babalarını sora sora büyüdü. Evlilik yıl dönümü, Sevgililer Günü, saldırının yıl dönümü geldiğinde o günlerde daha çok acı çekiyoruz. Acımız aynı, geçmiyor" dedi.

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