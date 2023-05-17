Şırnak’ta 3 jandarma personeli şehit oldu

ŞIRNAK'IN Bestler Dereler bölgesinde önceki gün başlatılan operasyon kapsamında çıkan çatışmada 3 jandarma personeli şehit oldu. 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 1 güvenlik korucusu da ağır yaralandı.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in şehadet haberi, Mersin'in Tarsus ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın (26) acı haberi Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı köyündeki baba ocağına ulaştı. Şehidin evine Türk Bayrağı asıldı. Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik'in şehadet haberi, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.