Son Dakika... Başkan Erdoğan’dan Defne Devlet Hastanesi açılışında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Son Dakika... Başkan Erdoğan, Hatay'da yapımı 60 günde tamamlanan Defne Devlet Hastanesi açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.İşte bir tanesi çıkmış 3 ayda ne yapıyorsun diyor. Sende yüz varsa karakterin müsaitse gel Defne Hastanesi'ni gör. Temelini 24 Mart'ta attığımız 300 yataklı hastanemizi 3 ayda bitirme sözü vermiştik.Bizde bunlar gibi akşam yalan sabah yalan yok. Bize dediler ki işte burada Kılıçdaoğlu 90 oy aldı, siz yüzde 8 aldınız. Bizi bunlar ilgilendirmez. Burada benim vatandaşım yaşıyor mu, deprem oldu mu, ölen yaralanan var mı? Ben yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Biz ayrım yapamayız. Mezhep dil din ırk bizim dinimizde de yok inancımızda da yok. Vatandaşımız gerekeni yapacaktır. Kardeşlerim Hatay'da 100 yataklı arsuz , 30 yataklı belen hastanesini açmıştık. Neler söylendi hatırlıyorsunuz. Hiçbirine aldırmadık. Yarından itibaren hasta kabulüne başlayacak burası. Sağlık bakanım ve ekibi gece gündüz çalıştı. Herkesi mahcup ederek hastanemizin inşaatını bitirdik.Gereken donanımları her şeyi bitirerek sizlerin karşısına alnımız ak olarak çıktık. Şu anda bu hastanede 11 ameliyathane var. Bütün odaları her an yoğun bakıma dönüştürülebiliyor. En gelişmiş emar ve tomografi cihazları bulunuyor. Temeli atarken ne söz verdiysek yalnızca onu yaptık. Bir fotoğraf karesi üzerinden konuşanlar daha sonra işin nasıl yürüdüğünü gördüklerinde bir tek söz bile etmediler.Bize dediler ki, 'burada Kılıçdaroğlu Bay Bay Kemal yüzde 90 oy aldı, siz yüzde 8 oy aldınız'. Bizi bunlar ilgilendirmez. Burada deprem oldu mu? Ölenler, yaralananlar var mı? Biz ayrım yapamayız. Mezhep, meşrep, ırk böyle bir şey bizim dinimizde de yok, kitabımızda da yok. Ben inanıyorum ki, benim vatandaşım gerekli gördüğü zamanda gerekeni de yapacaktır.Hatay'da 100 yataklı Arsus, 100 yataklı hassa, 30 yataklı Belen hastanelerini hizmete açmıştık. Sadece işimize baktık. Şu anda tomografisiyle, MR'yıla ve yarından itibaren hastane kabulüne başlayacak burası.





"SAĞLIK BAKANIM VE EKİBİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTILAR"

Sizleri bu güzel esere bir an önce kavuşturmak üzere Sağlık Bakanım ve ekibi gece gündüz çalıştılar. Defne Hastanesi'yle ilgili kem söz söyleyenleri mahçup ederek 3 ay bile geçmeden hastanemizin inşaatını bitirdik. Tam 35 bin kamyon seferiyle 500 bin metreküp hafriyat aldık.

Gereken donanımları, malzemeleri, herşeyi süratle yerine yerleştirerek bugün sizlerin karşısına alnımız ak olarak çıktık. Şu anda bu hastanede 11 ameliyathane var. Hastanemizin tüm odaları her an yoğun bakıma dönüştürülebiliyor. 256 hekim 1044 sağlık çalışanın görev yapacağı hastanede en gelişmiş tomografi ve MR cihazları bulunuyor.







"1000 YATAKLI HASTANE PROJESİ DE HAZIR"

Bir fotoğraf karesi üzerinden tezvirat üretenlerin ise daha sonraki günlerde işin nasıl yürüdüğüne dair tek kelime ettiklerine dair bulmadım. Türk siyasetinin, Türk muhalefetinin hastalığı işte budur. Hanımefendi genel başkanı olduğun partiden bir milletvekilinin sözleri bu. Bak eser burada. Fiziken bu engellemeyi başaramadığında iftira, çamur atarak yapılan işi değersizleştirmeye çalışır. Atalar ne diyor; at binenin, kılıç kuşananın diyor.

İşte eser işte hizmet. Rabbime bize bugünleri gösterdiği için hamdediyorum. Ayrıca 1000 yataklı Hatay Şehir Hastanemizin projesi hazırlandı. Antakya'da Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanemizin inşaası devam ediyor. İskenderun'da 200 yataklı devlet hastanemiz de yakında hasta almaya başlıyor.

Bu kadar kısa sürede hastanemizi kazandıran bakanlarımızı, yüklenicisinden mühendisine, işçisine herkesi tebrik ediyorum. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Hiç kimsenin kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine bakmadık. Tek kriterimiz bu milletin bir ferdi olmasıydı. 81 vilayet ve 922 ilçenin tamamında eser ve hizmetlerimizde bu anlayışın izlerini görebilirsiniz.

"TÜM HIRSLARINI DEPREMZEDELERE YÖNELTTİLER"

Şimdi deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırma mücadelesi verirken aynı yaklaşımla devam ediyoruz. Şayet hak sahibi ise diğer konular insanımızın kendini ilgilendirir. Ülkemizde bir kesim var ki, bu anlayışın tam tersi t avır içinde. Geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde deprem bölgesinde bize yüksek oy çıkmasını hazmedemeyenler sularını bile kesmişler çadırların. Tüm hırslarını depremzedelerimize yönelttiler.

Az önce vali vekilimize söyledim 'hemen halledin', bilgiyi aldım 'çözüm noktasına geldik' dendi. Hani bunlar demokrattı, hani herkesi kucaklayacaktı, hani bunlar baharı getirecekti?



BUNLARIN HAYATI YALAN, DOLAN, PALAVRA

Hani bunlar depremzedelere bedava ev verecekti? Ya nasıl oldu da bir gecede faşist kesildiler? Nasıl oldu da bir gecede depremzedelere düşman oldular, nasıl oldular da bir gecede bahardan kara kışa geçtiler. Bunların hayatı yalan, dolan, palavra.

Seçim gecesi geride olduklarını bile bile 'öndeyiz' diye yalanların sonu depremzedelere hakarete vardı. Milletim bunlara 14 Mayıs'ta ilk mesajı verdi. İnşallah milletim haftaya pazar 28 Mayıs'ta bu mesajı tamamlamaya hazır mı?

Önümüzdeki dönemde yeni eserlerle, yeni hizmetlerle sizlerle beraber olmayı sürdüreceğiz. Allah'ın izniyle Ekim-Kasım aylarından itibaren konutları da teslim etmeye başlayacağız.

Bunlar talimatı Kandil'den alıyor. Kandil'deki terörist başlarının bayrağı var mı? Ezanı var mı? Kur'anı var mı?

İşte karşında bayrağı, ezanı, kitabı olanlar. Defne Devlet hastanemiz sadece Defne'mize değil tüm Hatayımıza hayırlı olsun inşallah."