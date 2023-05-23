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Haberler Gündem Bakan Soylu duyurdu: Teröristbaşı Duran Kalkan’ın yakın koruması yakalandı

Bakan Soylu duyurdu: Teröristbaşı Duran Kalkan’ın yakın koruması yakalandı

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirildi. PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'ın yakın korumasının yakalandığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörist başı Abbas kod adlı Duran Kalkan’ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs’ta, Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı." dedi.

23.05.2023, 12:55

Bakan Soylu duyurdu: Teröristbaşı Duran Kalkan’ın yakın koruması yakalandı

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan'ın yakın koruması terörist Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Bugün şafak vaktinde, Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda: terörist başı Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta, Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı. Terörle Mücadele Başkanlığımıza, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Emniyet Müdürlüklerimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler" paylaşımında bulundu.

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