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Haberler Gündem 28 Mayıs ikinci tur seçiminde seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı yeniden dağıtılacak mı?

28 Mayıs ikinci tur seçiminde seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı yeniden dağıtılacak mı?

Tüm Türkiye 28 Mayıs gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi turunda oy kullanacak. Seçime az bir vakit kala seçmenlerin akıllarında bazı soru işaretleri oluştu. Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? 28 Mayıs pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi için seçmene yeniden seçmen kağıdı dağıtılacak mı? İkinci turda kimler oy kullanacak? İşte 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi için merak edilen soruların cevapları...

24.05.2023, 16:37 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023, 16:38

Seçimde oy kullanacaklar, 28 Mayıs seçimi için seçmen kağıdı sorgusuna online olarak başladı. Seçmene aynı zamanda seçmen kağıdı da gönderiliyor.

28 Mayıs ikinci tur seçiminde seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı yeniden dağıtılacak mı?

Oy kullanılacak sandık ve sıra numarası gibi kritik detayların bulunduğu seçmen bilgi kağıdı e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, 28 Mayıs 2. turda seçmen kağıdı zorunlu mu?

28 Mayıs ikinci tur seçiminde seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı yeniden dağıtılacak mı?

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILABİLİR Mİ?

14 Mayıs günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genle Seçimlerinde seçmen, seçmen kağıdı olmadan oy kullanabildi.

28 Mayıs ikinci tur seçiminde seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı yeniden dağıtılacak mı?

2. turda da aynı durum geçerli olacak.Yanı sıra oy kullanabilmek için T.C Kimlik Numaralı; T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge oy verecek kişinin yanında olması gerekir.

28 Mayıs ikinci tur seçiminde seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı yeniden dağıtılacak mı?

28 MAYIS 2. TUR SEÇİMLERDE YENİDEN SEÇMEN KAĞIDI DAĞITILACAK MI?

İkinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi için vatanadaşlar, 28 Mayıs Pazar günü 2. tur için oy kullanacak. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek oy verme işlemi için seçmen aynı sandıkta oy verebilecek ancak YSK tarafından seçmen kağıtları da dağıtılıyor olacak.

28 Mayıs ikinci tur seçiminde seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı yeniden dağıtılacak mı?

47 bin 523 seçmen ise 28 Mayıs'ta ilk kez oy verecek.

SEÇMEN KAĞIDINIZI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

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