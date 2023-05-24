28 Mayıs ikinci tur seçiminde seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı yeniden dağıtılacak mı?

Seçimde oy kullanacaklar, 28 Mayıs seçimi için seçmen kağıdı sorgusuna online olarak başladı. Seçmene aynı zamanda seçmen kağıdı da gönderiliyor.
Seçimde oy kullanacaklar, 28 Mayıs seçimi için seçmen kağıdı sorgusuna online olarak başladı. Seçmene aynı zamanda seçmen kağıdı da gönderiliyor.
Oy kullanılacak sandık ve sıra numarası gibi kritik detayların bulunduğu seçmen bilgi kağıdı e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, 28 Mayıs 2. turda seçmen kağıdı zorunlu mu?
SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILABİLİR Mİ?
14 Mayıs günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genle Seçimlerinde seçmen, seçmen kağıdı olmadan oy kullanabildi.
2. turda da aynı durum geçerli olacak.Yanı sıra oy kullanabilmek için T.C Kimlik Numaralı; T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge oy verecek kişinin yanında olması gerekir.
28 MAYIS 2. TUR SEÇİMLERDE YENİDEN SEÇMEN KAĞIDI DAĞITILACAK MI?
İkinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi için vatanadaşlar, 28 Mayıs Pazar günü 2. tur için oy kullanacak. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek oy verme işlemi için seçmen aynı sandıkta oy verebilecek ancak YSK tarafından seçmen kağıtları da dağıtılıyor olacak.
47 bin 523 seçmen ise 28 Mayıs'ta ilk kez oy verecek.