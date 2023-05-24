28 Mayıs ikinci tur seçiminde seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı yeniden dağıtılacak mı?

28 MAYIS 2. TUR SEÇİMLERDE YENİDEN SEÇMEN KAĞIDI DAĞITILACAK MI?



İkinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi için vatanadaşlar, 28 Mayıs Pazar günü 2. tur için oy kullanacak. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek oy verme işlemi için seçmen aynı sandıkta oy verebilecek ancak YSK tarafından seçmen kağıtları da dağıtılıyor olacak.



