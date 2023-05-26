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Haberler Gündem Başkan Erdoğan canlı yayında soruları cevaplandırıyor

Başkan Erdoğan canlı yayında soruları cevaplandırıyor

Tarihi seçime saatler kalan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gündem Özel progamında ATV- A Haber'e konuk oluyor. Başkan Erdoğan, gündemdeki tüm gelişmeleri ve gazetecilerin sorduğu soruları canlı yayında cevaplandırıyor. Erdoğan 28 Mayıs seçimleri için vatandaşları sandığa davet ederken "Meydan biz hazırız, bu işi bırakmayacağız diyor. Rehavet yok taban bu işe asılıyor" dedi.

26.05.2023, 20:12 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023, 20:22

Başkan Erdoğan canlı yayında soruları cevaplandırıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gündem Özel ortak yayınında soruları cevaplandırıyor. Program A Haber, aTV, a Para, a News'ta yayınlanıyor.

CANLI YAYIN

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Meydan biz hazırız, bu işi bırakmayacağız diyor. Rehavet yok taban bu işe asılıyor.

Kendine Demokrat dede demekle demokrat olunmuyor. Kılıçdaroğlu'nun linç kampanyaları artık rutinleşti.

İnce'nin adaylaıktan çekilmesine üzülmüştüm. Hastalanan validesi ve onun için iki kez aradım.

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