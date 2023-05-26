Başkan Erdoğan canlı yayında soruları cevaplandırıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gündem Özel ortak yayınında soruları cevaplandırıyor. Program A Haber, aTV, a Para, a News'ta yayınlanıyor.

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İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Meydan biz hazırız, bu işi bırakmayacağız diyor. Rehavet yok taban bu işe asılıyor.

Kendine Demokrat dede demekle demokrat olunmuyor. Kılıçdaroğlu'nun linç kampanyaları artık rutinleşti.

İnce'nin adaylaıktan çekilmesine üzülmüştüm. Hastalanan validesi ve onun için iki kez aradım.

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