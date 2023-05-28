28 Mayıs Pazar seçim sandıkları saat kaçta açılacak? 2. tur oyları ne zaman sayılacak?

İkinci tur oy sayımı başlatma saatleri, merak konusu oldu. 14 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı seçimlerinde en yüksek oyu alan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu bugün oy pusulasında yer alan iki olacak. 55 milyondan fazla seçmenin bugün Cumhurbaşkanı 2. tur seçimleri için sandığa gitmesi bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla medya kurum ve kuruluşları seçime dair oy verilerini açıklayacak. Bugün Türkiye genelinde oy verme işlemleri saat 08.00 ve 17.00 saatleri arasında tamamlanacak. Peki 2. tur oy sayımı saat kaçta başlayacak? Sandıklar ne zaman açılacak? İşte, oy sayımına başlanacağı saat…