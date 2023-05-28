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Haberler Gündem 28 Mayıs Pazar seçim sandıkları saat kaçta açılacak? 2. tur oyları ne zaman sayılacak?

28 Mayıs Pazar seçim sandıkları saat kaçta açılacak? 2. tur oyları ne zaman sayılacak?

8 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için 81 ilde ve 973 ilçede kurulan sandıklarda oy verme işlemi bugün 08:00'da başladı. Saat 17.00'de bitecek olan oy verme işleminden sonra seçim sonuçları belirlenmeye başlayacak. Peki oylar ne zaman sayılacak? 28 Mayıs Pazar seçim sandıkları saat kaçta açılacak? İşte 2. tur oy sayımı saatleri 2023...

28.05.2023, 16:47 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023, 16:49

İkinci tur oy sayımı başlatma saatleri, merak konusu oldu. 14 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı seçimlerinde en yüksek oyu alan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu bugün oy pusulasında yer alan iki olacak. 55 milyondan fazla seçmenin bugün Cumhurbaşkanı 2. tur seçimleri için sandığa gitmesi bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla medya kurum ve kuruluşları seçime dair oy verilerini açıklayacak. Bugün Türkiye genelinde oy verme işlemleri saat 08.00 ve 17.00 saatleri arasında tamamlanacak. Peki 2. tur oy sayımı saat kaçta başlayacak? Sandıklar ne zaman açılacak? İşte, oy sayımına başlanacağı saat…

28 Mayıs Pazar seçim sandıkları saat kaçta açılacak? 2. tur oylar ne zaman sayılacak?

2.TUR OY SAYIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pazar günü oy verme işlemleri sabah saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanacak. Oy verme süresi bittikten sonra oyların sayım ve döküm işlemleri müşahitler huzurunda seçim görevlileri tarafından yapılacak.

2. tur oy sayımı sandıklar kapandıktan sonra yani saat 17.00'dan itibaren yapılabilecek. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayın yasağı kaldırıldıktan sonra oy verileri girilmeye başlanacak.

28 Mayıs Pazar seçim sandıkları saat kaçta açılacak? 2. tur oylar ne zaman sayılacak?

SANDIKLAR NE ZAMAN VE NASIL AÇILACAK?

Yurt dışı oy kullanma işlemleri daha önce bitiyor. Ancak yurt içi ve yurt dışı sandıklarının açılmasına aynı anda başlanıyor. Sandığın açılması sonrası çıkan oy zarfları ile sandık seçmen listesinde oy kullanan seçmenlerin imzaları ve parmak izleri sayılacak.

Çıkan oy zarfları açılmadan kontrol edilecek ve geçersiz zarf tespit edildiği takdirde sayısı tutanaklara geçirilecek.

Zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısından fazla olması durumunda imza ve zarfların birbirine eşitliği sağlanmaktadır. Zarf sayısının imza sayısındna az olması durumunda ise döküm işlemine geçilir. Kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar da sayılarak bağlanır, mühürlenir ve sandık kurulunca tutanağa geçirilir.

Ardından ise oyların sayımı açık olarak başlar ve açık olarak yapılır. Yapılacak şikâyet ve itirazlar, işi durdurmaz. Sandık kurulu başkanı, sayım ve döküm işlemine başlamadan önce, sayım-döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir.

28 Mayıs Pazar seçim sandıkları saat kaçta açılacak? 2. tur oylar ne zaman sayılacak?

OY SAYIMINDA GÖREV DAĞILIMI NASILDIR?

Sandık kurulu başkanı, sayım dökümün düzenini sağlamak bakımından; Bir üyeyi, sandıktaki zarfları kendisine vermek, İki üyeyi, okunan oy pusulalarını sayım ve döküm cetvellerine işlemek,Bir üyeyi, okunan ve dökümü yapılan oy pusulalarını ve açılan zarfları masa üzerine düzenli biçimde yerleştirmek ve korumak, üzere görevlendirir.

28 Mayıs Pazar seçim sandıkları saat kaçta açılacak? 2. tur oylar ne zaman sayılacak?

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan seçim takvimine göre, propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları, oy verme gününden önceki gün (27 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecek. Seçim yasakları ise 28 Mayıs sabahı 06.00 itibarı ile başlıyor.

28 Mayıs Pazar seçim sandıkları saat kaçta açılacak? 2. tur oylar ne zaman sayılacak?

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

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