İYİ Partili isim açıkladı: 28 Mayıs itibarıyla seçim ittifakı bitmiştir

8'li koalisyon masası iki hafta arayla yaşadığı iki seçim hezimetinden sonra dağıldı. Dağılmayı İYİ Parti'nin en yetkili isimlerinden biri olan Uğur Poyraz, 28 Mayıs itibariyle seçim ittifakı bitmiştir sözleriyle duyurdu.

CHP ve İYİ Parti önderliğinde kurulan ve daha sonra 8'li koalisyon masasına dönen millet ittifakı, yaşadıkları seçim hezimetinin ardından darmadağın oldu.





"28 MAYIS İTİBARİYLE SEÇİM İTTİFAKI BİTMİŞTİR"

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, katıldığı bir canlı yayın programında Millet İttfakı'nın bittiğini açıkladı.

Poyraz şu ifadeleri kullandı:

"Bu ittifakın adı seçim ittifakıdır. Seçim bittiği zaman ittifak durumu ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti. İttifak tamamlanmıştır. Seçim bitmiştir.



Cumhurbaşkanı müşterek adayımız sayı Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için de ittifakın içinde partiler mücadelelerini vermiştir. 28 Mayıs itibarıyla da seçim ittifakı bitmiştir."

BAŞKAN ERDOĞAN'IN O SÖZLERİ AKILLARI GELDİ

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın bu açıklamalarının ardından akıllara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8'li koalisyon için söyledikleri geldi.

Başkan Erdoğan, Kocaeli'de depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında muhalefeti eleştirerek, "Seçimler yaklaştıkça birileri ikbal derdine düştü. Tüm tuşlara aynı anda basmaya başladı. Bizimle eser ve hizmet siyasetinde yarışmak yerine abuk sabuk vaatlerle günü kurtarmaya çalışıyorlar. Seçimden sonra masanın etrafında kimse kalmayacak. Siyasi mevta olacaklar." ifadelerini kullanmıştı.