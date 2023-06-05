Yeni MİT Başkanı açıklandı

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın'ı atadı.

"GÜZEL ÜLKEM İÇİN DURMAK YOK YOLA DEVAM"

İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamasında da, "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam…" dedi.

İBRAHİM KALIN KİMDİR?

İbrahim Kalın'ın özgeçmişi şöyle:

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nden 1992'de mezun olan İbrahim Kalın, 1994'te Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde yüksek lisansını yaptı.

Kalın, George Washington Üniversitesi'nde beşeri bilimler ve mukayeseli felsefe alanında yazdığı teziyle doktorasını 2002'de tamamladı.

College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler veren Kalın, 2005-2009 yılları arasında Türkiye'nin önemli düşünce kuruluşlarından SETA Vakfı'nın kurucu başkanlığını yaptı.

-Devletin dış politika ve güvenlik kademelerinde önemli görevler yaptı

2009 yılında dış politikadan sorumlu Başbakan Başdanışmanlığı'na atanan Kalın, 2010 yılında Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü'nü (KDK) kurdu ve yönetti.

2011'de Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevellî heyeti üyeliğine atanan Kalın, 2012 yılında dış ilişkiler ve kamu diplomasisinden sorumlu Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.

2013 yılında doçent unvanını alan Kalın'a 2014 yılında Cumhurbaşkanı tarafından Büyükelçi ünvanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü görevi tevdi edildi.

Kalın, 2014'te Strateji Başkanlığı ve Uluslararası İlişkiler Başkanlığı birimlerinin bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı.

2019-2022 yılları arasında İbn Haldun Üniversitesi'nde İslam felsefesi alanında lisansüstü öğrencilerine dersler veren Kalın, 2020 yılında profesör unvanını aldı.

Kalın, 2018-2023 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu başkan vekilliği ve Cumhurbaşkanlığı güvenlik ve dış politikadan sorumlu başdanışman görevini yürüttü.

-Kritik Konularda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından özel temsilci olarak görevlendirdi

Kalın, devletin farklı kademelerindeki görev süresinde, dış politika ve güvenlik alanlarında önemli sorumluluklar üstendi.

Türkiye ile Rusya arasında 2015 yılında yaşanan uçak krizinin aşılması sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından özel temsilci olarak görevlendirildi.

2017'de Katar'la Suudi Arabistan ve BAE arasında yaşanan gerginliğe çözüm üretmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel temsilcisi olarak diplomatik girişimlerde bulundu.

Ukrayna savaşında tarafların müzakere için bir araya getirilmesi, Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Anlaşması ve esir takası anlaşması süreçlerinde de aktif rol oynadı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinde Daimi Ortak Mekanizma toplantılarında Türkiye heyetine başkanlık yaptı.

Türk Dünyası, Balkanlar ve Kuzey Afrika ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanının görevlendirmesiyle ziyaretler gerçekleştirdi.

Kalın, Suriye savaşı ve Libya savaşında ateşkes ve siyasi çözüm üretilmesi için yürütülen diplomatik müzakereleri süreçlerinde Türkiye heyetinde görev yaptı.

Yunanistan'la Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaşanan anlaşmazlıkların giderilmesi için yürütülen diplomatik müzakere süreçlerinin içinde yer aldı.

Türkiye'nin Suudi Arabistan, İsrail, BAE, Ermenistan, Suriye ve Mısır ile ilişkileri normalleştirme süreçlerinde aktif rol oynadı.

ABD, AB ülkeleri, Rusya, Çin ve Hindistan gibi küresel ve bölgesel aktörlerle ikili ilişkilerin geliştirilmesinde diplomatik katkılar sağladı.

Türk dış politikası ile ilgili uluslararası makaleleri olan Kalın'ın, siyaset, felsefe ve medeniyet tarihi üzerine yayımlanmış kitapları da bulunuyor.

İngilizce, Farsça, Arapça ve Fransızca bilen Kalın, evli ve üç çocuk babasıdır.