Urla’daki o mezarlıklar taşınıyor!

Geçmiş yıllarda mezarlık olarak kullanılan Urla ilçesi Barbaros Köyü'ndeki alan için mülk sahibinin açtığı dava sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi mezarları taşıma kararı aldı.



KOMİSYONLAR KARARINI VERDİ

Mezarlık vasfı taşımadığı halde geçmişte mezarlık olarak kullanılan Urla ilçesi Barbaros Köyü'ndeki bir taşınmaz üzerinde mülk sahibi Asiya Kafadar yargıya başvurma kararı aldı. Görülen dava sonrası yürütmeyi durdurma kararı alınırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi kararın iptali için İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. İstinaftan olumsuz görüş alınması sonrası Belediye, mezarların taşınması için düğmeye basma kararı almıştı. Meclis gündemine gelen ilgili önerge Sosyal Hizmetler ve Hukuk Komisyonları'nca karara bağlandı. Bu doğrultuda 'umumi mezarlıkların dışında kalan özel mülkiyete tabi taşınmazlarda defin işlemi yapılan ve Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının kayıtlarında mevcut olmayan mezar yerlerinin umumi mezarlıklara taşınabilmesinin emsal oluşturabilecek benzer konularda mahkeme kararı beklemeksizin cenaze yakınlarına yazılı bilgi verilerek, cenaze yakınlarına ulaşılamaması durumunda ise ilgili muhtarlıklara yazılı tebligat yapılarak cenaze nakil işlemlerinin yapılması' önerisi kabul edilmiş oldu.

DİĞER