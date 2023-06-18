Roket fabrikasındaki patlamada 3 tutuklama

ANKARA'NIN Elmadağ ilçesinde Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin şehit olduğu patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı. MKE'ye ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran'da meydana gelen patlamada işçiler Mehmet Kutlu, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem, Ahmet Ünal ve Fırat Elverir şehit oldu. Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü mahkemece 'taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme' suçundan tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 4 kişi ise serbest bırakıldı.

DİĞER