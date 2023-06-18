  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Roket fabrikasındaki patlamada 3 tutuklama

Roket fabrikasındaki patlamada 3 tutuklama

18.6.2023

Gazete

Roket fabrikasındaki patlamada 3 tutuklama
ANKARA'NIN Elmadağ ilçesinde Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin şehit olduğu patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı. MKE'ye ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran'da meydana gelen patlamada işçiler Mehmet Kutlu, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem, Ahmet Ünal ve Fırat Elverir şehit oldu. Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü mahkemece 'taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme' suçundan tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 4 kişi ise serbest bırakıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA