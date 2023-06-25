Başkan Erdoğan’dan Putin’e tam destek

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşında aktif rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in önceki gün Rus ordusuna karşı başlattığı isyanın ardından başlayan kriz büyüyor. Wagner savaşçılarının Rusya'nın güneyinde bulunan Ukrayna sınırındaki Rostov'a girmesiyle başkent Moskova'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

MOSKOVA'DA GÜVENLİK ALARMI

Terörle mücadele tedbirlerinin alındığı Moskova'da toplu etkinlikler yasaklandı. Kremlin Sarayı çevresinde ise durumun sakin olduğu görüldü. Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin, başlattıkları hareketin nedeni; Rus ordusunun Wagner kamplarına düzenlediği saldırıya dayandırdı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia eden Prigojin, "Yanıt vereceğiz" dedi. Wagner liderinin saldırı iddiasına Rusya Savunma Bakanlığından yanıt gecikmedi. Yapılan açıklamada, Prigojin'in Rus askerlerine yönelttiği suçlamaların doğru olmadığı ifade edilerek tüm açıklamaların ve videoların provokasyon olduğu belirtildi.

"VATANA İHANET ETTİLER"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Wagner'in eyleminin "silahlı isyan" olduğunu belirterek, "Silahlı isyan girişiminde bulunan, bunu organize eden, şantaj ve terör yöntemlerine başvuran bütün suçlular kaçınılmaz olarak cezalandırılacaktır. Askeri isyanı düzenleyen ve hazırlayan, silah arkadaşlarına karşı silah kaldıran, Rusya'ya ihanet etti. Bizim için değerli ve kutsal olanı koruyacağımıza ve savunacağımıza, vatanımızla birlikte tüm zorlukların üstesinden geleceğimize ve daha güçlü olacağımıza inanıyorum" dedi. Putin'in açıklamalarının ardından bir mesaj yayınlayan Prigojin, "Vatana ihanet hususunda Devlet Başkanı Putin tamamen yanılıyor. Biz vatanseveriz. Savaştık ve savaşıyoruz" cevabını verdi.

KRİTİK GÖRÜŞMELER YAPTI

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ülkede patlak veren Wagner kriziyle ilgili bilgi verdiği belirtildi. Açıklamada, "Putin, silahlı isyan girişimiyle bağlantılı olarak ülkedeki durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonda bilgi verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus liderliğinin adımlarına tam desteğini ifade etti" denildi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Başkan Erdoğan, görüşmede aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin öneminin altını çizdi.

Görüşmede Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği vurgulandı. Erdoğan "Bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı. Putin ayrıca, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Öte yandan, Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Başkanı Ramazan Kadirov, Rus yönetimine isyan girişiminde bulunan Wagner Grubu'nu ihanetle suçlarken Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek verdi. Rus lider, dün sıkıyönetim ihlali nedeniyle 30 gün tutukluluğa izin veren bir yasaya da imza attı.

ERDOĞAN 4 YIL ÖNCE UYARMIŞTI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, "Rus paralı askerleri" olarak bilinen Wagner'in Libya, Suriye ve Afrika'daki çatışma bölgelerinde varlığını eleştirerek dünya kamuoyunu bu oluşum hakkında yıllar önce bilgilendirmişti. Erdoğan 2019 yılında Libya'daki Wagner varlığından rahatsızlığını ifade etmiş, Türk yetkililer, defalarca Rus tarafını Wagner'e karşı uyarmıştı. Erdoğan, Şubat 2020'de Pakistan seyahati dönüşü uçakta gazetecilere Wagner'in liderinin fotoğrafını göstererek, "Bu adam Wagner'in başıdır. Libya'da bulunan 5 bini Sudan'dan 2 bini Rusya'dan Wagner diye girenler hangi sıfatla geldiler?" sözleriyle tehlikeye işaret etmişti.

WAGNER'DEN GERI ADIM

BELARUS Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Putin'in onayıyla Wagner lideri Prigojin ile görüştü. Görüşme sonunda Prigojin, Lukaşenko'nun 'Wagner'in Rusya'da ilerlemeyi durdurması' teklifini kabul etti. Prigojin, Putin'le yaptıkları anlaşmanın ardından Prigojin "Wagner'i dağıtacaklardı. 23 Haziran'da 'Adalet Yürüyüşü'ne çıktık. Moskova'dan yaklaşık 200 kilometre uzağa bir günde vardık. Bu süre içinde savaşçılarımızın bir damla kanını akıtmadık." dedi. Artık kanın dökülebileceği bir ana geldiklerini kaydeden Prigojin, "Bu yüzden, biz, taraflardan birinde Rus kanı dökülecek olmasının tüm sorumluluğunu anlayarak konvoylarımızı geri çeviriyor ve plana göre saha kamplarına geri dönüyoruz" ifadesini kullandı. Geri çekilme kararının ardından Kremlin Sözcüsü Peskov ise "Wagner Lideri Prigojin'e yönelik açılan ceza davası kapanacak. Prigojin, Belarus'a gidecek" şeklinde açıklama yaptı.