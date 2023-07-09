Türkiye’nin şahlanışına kimse set çekemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 2023 seçimlerinde en yüksek oy alınan ve toplu açılış törenlerinin yapılacağı Bayburt'a gitti. 2 milyar 689 milyon liralık 36 farklı projenin toplu açılışını gerçekleştiren Başkan Erdoğan, 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde de Türkiye'ye örnek olacak yeni bir rekor beklediklerini ifade etti.

DEV YATIRIMLAR YAPILDI

Bayburt'u güzelleştirmek, bayındır hale getirmek için canla başla çalıştıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Şükran borcumuzu yeni eser ve hizmetlerle ödemenin gayretindeyiz. Teşekkür etmeye elimiz boş gelmedik. Bayburt Arpalı kışlasının birinci etabını, hükümet konakları, acil çağrı merkezleri, müze yapım işlemlerini, ilk orta ve lise seviyesinde okulları ve Bayburt Üniversitemizin kampus alanını resmen hizmete alıyoruz. 2 milyar 689 milyon lirayı aşan hizmet ve projenin şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Türk siyasi tarihinin en önemli seçiminin geride bırakıldığını aktaran Erdoğan, "Toplumun farklı kesimlerine yönelik pek çok müjde verdik. Emeklilerin maaşları ile ilgili düzenlemeyi Meclis'in onayına sunduk. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine enflasyon zammına ilave refah payı ile zam oranını yüzde 25 e yükseltiyoruz. Memur emeklisi kardeşlerimiz için toplu sözleşme hükümleri gereğince öngörülen zam oranı yüzde 17,55 olacaktı, buna ilaveten refah payı verilerek zam oranının yüzde 25 e çıkarıyoruz. SSK, Bağ- Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine aynı oranda zam yapıyoruz. Emeklileri enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz" dedi. Ukrayna - Rusya savaşında Türkiye olarak sergilenen dengeli tutum ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Savaş lobisinin ülkemizdeki muhalefeti de kullanarak bizi ateşin içine atmasına müsaade etmedik. Ukrayna devlet başkanı Zelensky'yi misafir ettik. Ağustos'ta Putin ile bir araya geleceğiz. Savaşın olumsuz etkilerinden ülkemizi korumaya çalışıyoruz" dedi.

DURMADAN ÇALIŞIYORUZ

Depremin etkilerinin silinmesi için durmaksızın çalışıldığını ifade eden Başkan Erdoğan, "85 milyon olarak felaketin üstesinden geleceğiz. Engelleri hep birlikte aşacağız. Dertlerimize birlikte çare üretecek, yaralarımızı birlikte saracağız. Sevinçlerimizi paylaştığımız gibi acılarımızı da paylaşacağız. Bunu başardığımızda kimse bizim yolumuzu kesemez. Biz bir ve beraber olursak Türkiye'nin şahlanışına kimse set çekemez. Seçim kazanmak uğruna terör örgütleriyle bile işbirliği yapanlardan bu millete hiçbir fayda gelmez. Milletimiz kayıkçı kavgalarını gördükçe 14 Mayıs-28 Mayıs'ta nasıl bir tehlike atlattığını çok daha iyi biliyor. Gölge etmesinler başka ihsan istemeyiz. Biz zaten Türkiye Yüzyılı'nın inşasını her gün tuğla üstüne tuğla koyarak gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

YOĞUN SEVGİ SELİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, 14-18 Mayıs'taki seçimlerde kendisine verilen oylarda rekor kıran, yüzde 82,45 ile birinci olan Bayburt'a gerçekleştirdiği teşekkür ziyaretinde vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı. Bayburtlular, Erdoğan'ın gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.